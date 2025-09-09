Первая экспортная отправка пиломатериалов с использованием электронной площадки «Оператор товарных поставок»

Первый поезд с пиломатериалами, приобретёнными на Петербургской бирже, прибыл на погранпереход Забайкальск, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

Экспортная поставка пиломатериалов впервые реализована с применением электронной площадки «Оператор товарных поставок» (ОТП РЖД) по итогам сделки на Петербургской бирже — в КНР продано 3 800 кубометров пиломатериалов хвойных пород с доставкой по железной дороге.

Контейнерный поезд, в составе которого 76 контейнеров с пиломатериалами, прибыл на погранпереход Забайкальск. После перегрузки на подвижной состав колеи 1435 контейнеры будут доставлены в адрес китайского грузополучателя на станцию Тайцан по сети Китайских железных дорог.

«ОТП РЖД объединяет биржевую и транспортную инфраструктуры в рамках единой цифровой среды, обеспечивает прозрачность, прогнозируемость, оперативность исполнения биржевых договоров с поставкой железнодорожным транспортом», — сказал замглавы РЖД Евгений Чаркин.

ОТП РЖД используется в секциях «Нефтепродукты» (внутрироссийские поставки) и «Лес и стройматериалы» (внутрироссийские и экспортные поставки). Планируется внедрение в секции «Энергоносители».

Фото: РЖД