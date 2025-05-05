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05.05.2025

Грузы РЖД, 4 месяца 2025: снижение на 6,8%

    • По итогам первых 4 месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года и составила 370,6 млн тонн.

    По большинству номенклатурных позиций наблюдается отрицательная динамика.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 111,5 млн тонн – на 3,1% меньше, чем за январь-апрель 2024 года.

    Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 5,8% до 66,3 млн тонн.

    Погрузка железной и марганцевой руды снизилась на 0,5% до 35,4 млн тонн, строительных грузов – на 21,1% до 28,5 млн тонн.

    Объем погрузки черных металлов уменьшился на 14,4% до 18,3 млн тонн, химикатов и соды – на 2,3% до 7 млн тонн, цемента – на 14,6% до 5,8 млн тонн, лома черных металлов – на 27,5% до 2,3 млн тонн, зерна – на 32,4% до 7,4 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 18,8% до 8,5 млн тонн, кокса – на 11,5% до 3,4 млн тонн, лесных грузов – на 1% до 9,4 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 5% до 37,2 млн тонн.

    Выросла погрузка химических и минеральных удобрений – на 6,3% до 24,1 млн тонн. цветной руды и серного сырья – на 3,8% до 5,5 млн тонн.

    Погрузка на сети РЖД в апреле 2025 года составила 92,9 млн тонн, на 8,6% меньше, чем в апреле прошлого года и на 4,9% меньше, чем в марте этого года.

    «Основные потери в объёмах в январе-апреле связаны с внутрироссийскими перевозками строительных грузов (-21,3%), каменного угля (-6,4%), а также в сегменте перевозок металлургического сектора — чёрных металлов (-23,3%) и металлолома (-25,5%) из-за сокращения спроса со стороны потребляющих данную продукцию отраслей экономики», – отмечают в компании.

    «По ключевому восточному направлению отмечаем положительную динамику экспорта (+4,1%). Рост обеспечен преимущественно экспортом неугольных грузов (+7,5%), в том числе железной руды (+22,3%), удобрений (+64,1%), а также прочих грузов высокого передела, перевозимых в контейнерах (+12,1%)».

    Грузооборот за первые 4 месяца 2025 года составил 839,4 млрд тарифных т/км, что на 0,1% ниже показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 0,1% до 1040,1 млрд т/км.

    В апреле грузооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% до 204,1 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 2,5% и составил 253,8 млрд т/км.

    Фото: РЖД


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