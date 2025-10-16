Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт угля по жд, сентябрь 2025
16.10.2025

Экспорт угля по жд, сентябрь 2025

    • В сентябре 2025 года по сети РЖД было отправлено 26,6 млн тонн угля (+4,3% к показателю сентября 2024 года), сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале. На экспорт было отправлено 14,6 млн тонн.

    В направлении портов было отгружено 13,2 млн тонн (+12,3%), из них бОльшая часть отправлена в порты Дальнего Востока – 8,7 млн тонн (+15,5%). В адрес портов Северо-Запада ушло по железной дороге 2,9 млн тонн (+0,9%), портов Юга – 1,6 млн тонн (+18,2%).

    На экспорт в восточном направлении было отправлено 9,9 млн тонн угля (+8,5% к сентябрю 2024 года, +14,8% к сентябрю 2023 года и в 1,7 раз больше, чем 10 лет назад, в сентябре 2015 года).

    «Это абсолютный рекорд для сентября, а по среднесуточным показателям (331 тыс. тонн в сутки) результат стал вторым после марта 2025 года (337 тыс. тонн в сутки)», – отметили в РЖД.

    Доля каменного угля в общем объёме погрузки РЖД составила в сентябре 29% (в 2024 году было 27%).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.10.2025
    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-августе 2025 года
    Вырос на 13,5%
    Только для подписчиков
    2025АзербайджанТоварооборот
    0
    11.08.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в июне 2025: снизилась перевалка пищевого налива
    Экспорт сократился на 75,7%.
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    22.05.2025
    Погрузка химикатов на экспорт по жд, 4 месяца 2025
    Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-апреле выросла на 21,8%.
    2025ПогрузкаРЖДХимические грузы
    0
    09.10.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 41 неделя, 2025
    Ставки демонстрируют разнонаправленное движение.
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    01.09.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 35 неделя 2025
    В Роттердаме топливо подешевело.
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    13.02.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 7, 2025
    Ставки не меняются пятую неделю подряд
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.10.2025 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 в деталях
    15.10.2025 CMA CGM построит фидерные контейнеровозы в Индии
    13.10.2025 Новый жд сервис из Китая в Ульяновск
    13.10.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-августе 2025
    13.10.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2025
    10.10.2025 HMM заказал 14-тысячники
    Госрегулирование Показать всё
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    14.10.2025 Утверждена дорожная карта вывода на дороги беспилотного транспорта
    14.10.2025 90% транзитных деклараций автоматически регистрируются, 56% автоматически выпускаются
    13.10.2025 Кадровые изменения в руководстве Минтранса
    10.10.2025 Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта
    06.10.2025 Назначен заместитель руководителя ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •