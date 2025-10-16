Экспорт угля по жд, сентябрь 2025

В сентябре 2025 года по сети РЖД было отправлено 26,6 млн тонн угля (+4,3% к показателю сентября 2024 года), сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале. На экспорт было отправлено 14,6 млн тонн.

В направлении портов было отгружено 13,2 млн тонн (+12,3%), из них бОльшая часть отправлена в порты Дальнего Востока – 8,7 млн тонн (+15,5%). В адрес портов Северо-Запада ушло по железной дороге 2,9 млн тонн (+0,9%), портов Юга – 1,6 млн тонн (+18,2%).

На экспорт в восточном направлении было отправлено 9,9 млн тонн угля (+8,5% к сентябрю 2024 года, +14,8% к сентябрю 2023 года и в 1,7 раз больше, чем 10 лет назад, в сентябре 2015 года).

«Это абсолютный рекорд для сентября, а по среднесуточным показателям (331 тыс. тонн в сутки) результат стал вторым после марта 2025 года (337 тыс. тонн в сутки)», – отметили в РЖД.

Доля каменного угля в общем объёме погрузки РЖД составила в сентябре 29% (в 2024 году было 27%).

Фото: РЖД