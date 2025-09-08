Экспорт лекарств в регионе деятельности Владимирской таможни

Владимирская таможня фиксирует рост экспорта лекарственных средств. Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, за 7 месяцев 2025 года объем экспорта готовых лекарств и их компонентов увеличился на 65% и достиг 2,8 млрд рублей.

«Лекарственные средства и иммунологические продукты владимирских производителей активно покупают страны Африки, Азии и Южной Америки. Также фармацевтическую продукцию приобретают ближайшие соседи из стран ЕАЭС», – отметил начальник Владимирской таможни Павел Павлов.

Кроме того, более 20 стран мира закупают у владимирских предприятий ветеринарные вакцины и готовые препараты от болезней сельскохозяйственных животных, кур и рыб. Экспорт этой продукции за 7 месяцев 2024 года составил около 900 млн рублей.

Фото: ФТС