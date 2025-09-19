Информационно-аналитическое агентство
Растет объем экспорта уральской мукомольной промышленности
19.09.2025

    • С начала 2025 года на 10% в сравнении с 2024 годом вырос экспорт продукции мукомольной промышленности, составив 40 тыс. тонн, сообщили SeaNews в Уральском таможенном управлении.

    Поставки пшеничной муки, доля которой в экспорте мукомольной продукции составляет 43% по весу, выросли на 3% в весе и по стоимости, кукурузной муки – в 15 по весу и на 37% по стоимости, рисовой муки – более чем в 3 раза по обоим показателям. Значительно увеличились поставки этих продуктов в страны Восточной Азии и Ближнего Востока. Кроме того, в этом году вполовину выросли поставки пшеничной муки в Туркменистан.

    «Иностранные компании охотно импортируют произведенные на Урале овсяные муку и хлопья. Поставки овсяных хлопьев выросли на 60% в весовом выражении. В этом году их закупили более 10 тыс. тонн. Значительно увеличился объем экспорта в Китай, Вьетнам и Азербайджан. В странах Ближнего Востока значительно возрос интерес к овсяной муке – поставки выросли в три раза», — отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

    Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления


