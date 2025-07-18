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Экспорт масличных с Урала, первое полугодие 2025
18.07.2025

Экспорт масличных с Урала, первое полугодие 2025

    • С начала 2025 года уральские предприятия оформили на экспорт около 50 тыс. тонн семян масличных культур.

    Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, семена поставляются в Афганистан, Беларусь, Израиль, Казахстан, Китай, а также в другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

    Так, в КНР было отправлено около 37 тыс. тонн семян льна, общая стоимость которых превысила 1,5 млрд рублей. Казахстан импортировал 5 тыс. тонн семян рапса на сумму более 180 млн рублей.

    «В текущем году к продукции масличных культур предприятий Уральского региона проявляют интерес зарубежные партнеры. Продолжаются поставки в Китай. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года весовой объем увеличился на 60%. Впервые уральские предприятия отправили более 1 тыс. тонн соевых бобов в Беларусь», – сообщил начальник УТУ Алексей Фролов.

    Фото: ФТС


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