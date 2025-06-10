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Экспорт мороженого из Уральского региона
10.06.2025

Экспорт мороженого из Уральского региона

    • Уральское мороженое больше всего любят в Казахстане, на эту страну приходится 95% всего объема экспорта из региона. Такими данными поделилась в своем телеграм-канале пресс-служба ФТС.

    С начала года предприятия Урала отгрузили на экспорт 160 тонн холодного лакомства на 74 млн рублей. В Казахстан экспортировано более 150 тонн на 72 млн рублей, на 50% больше по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, первая в этом году поставка уральского пломбира и эскимо весом более 2 тонн отправлена в Китай.

    «С каждым годом спрос на наше мороженое растет, и это, учитывая, что Казахстан является производителем и экспортером замороженного десерта. Любят классический пломбир и в КНР. Уральский регион наращивает свое присутствие также на рынках Азии и Ближнего Востока. Отмечу, что два года подряд пик поставок приходится на май-июнь», – подчеркнул начальник УТУ Алексей Фролов.

    Фото: Хладокомбинат №1


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