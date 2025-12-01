Погрузка на экспорт по жд железной руды, 10 месяцев 2025

В январе-октябре 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 24,2%, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

Всего на экспорт было погружено 15,3 млн тонн, в том числе в направлении портов 7,6 млн тонн (+39,9%): на порты Юга – 4,7 млн тонн (+62,5%), Северо-Запада – 2,9 млн тонн (+13,9%).

Через погранпереходы на экспорт было отправлено 7,5 млн тонн груза (+9,6%). Наибольший объём был отгружен в восточном направлении – 7,1 млн тонн (+12,3% к показателю за аналогичный период 2024 года).

Лидерами по объёму погрузки железной руды среди российских регионов стали:

Белгородская область (4,3 млн тонн),

Курская область (3,5 млн тонн),

Забайкальский край (2,9 млн тонн).

Фото: РЖД