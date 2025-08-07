Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Увеличена экспортная квота на лом и отходы черных металлов
07.08.2025

Увеличена экспортная квота на лом и отходы черных металлов

    • Правительство РФ приняло решение увеличить объём квоты на вывоз за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов чёрных металлов.

    Как отмечено в сообщении пресс-службы правительства, это позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объём сырья, не востребованный на внутреннем рынке.

    Согласно подписанному постановлению, квота повысится на 300 тыс. тонн – с 1,5 млн тонн до 1,8 млн тонн. Дополнительный объём квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минпромторг. Решение будет действовать до 31 декабря 2025 года.

    При экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.02.2025
    Динамика отгрузки на экспорт по жд
    Рост погрузки экспорта в морские порты превысил 6% с начала года.
    2025ПогрузкаПортыРЖД
    0
    24.06.2025
    Внешняя торговля РФ в январе-апреле 2025 года
    Снизилась на 2,8%
    Только для подписчиков
    2025Внешняя торговляИмпортЭкспорт
    0
    22.04.2025
    Первый контейнерный поезд проехал через новые регионы в Севастополь
    Для вывоза экспортной продукции
    Железные дороги НовороссииКонтейнерный поездКрымСевастополь
    0
    22.01.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 2024 год
    Исторический максимум погрузки удобрений на сети РЖД
    2024Железная дорогаПогрузкаРЖД
    0
    24.06.2025
    Медный порошок из России в Китай
    через речной порт в провинции Хэйлунцзян
    Китайречной портРоссияЭкспорт
    0
    16.07.2025
    Экспорт по жд черных металлов, 6 месяцев 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-июне выросли на 13,3%.
    2025РЖДЧерные металлыЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.08.2025 Контейнерный поезд Владивосток – Калуга
    07.08.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2025 в деталях
    06.08.2025 Дисбаланс спроса и предложения на глобальном рынке контейнерных перевозок сохранится
    06.08.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2025 вырос на 33,3%
    05.08.2025 «ТрансКонтейнер» установил первую солнечную электростанцию
    05.08.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    07.08.2025 Ветеринарный, санитарно-карантинный, фитосанитарный контроль переходит к таможне
    07.08.2025 Увеличена экспортная квота на лом и отходы черных металлов
    05.08.2025 Обнулены ввозные пошлины на сульфиды натрия и эфиры целлюлозы
    04.08.2025 Утверждён закон о границах речных портов
    01.08.2025 В СЗТУ встретились с линейщиками
    01.08.2025 Назначен начальник Московской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •