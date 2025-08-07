Увеличена экспортная квота на лом и отходы черных металлов

Правительство РФ приняло решение увеличить объём квоты на вывоз за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов чёрных металлов.

Как отмечено в сообщении пресс-службы правительства, это позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объём сырья, не востребованный на внутреннем рынке.

Согласно подписанному постановлению, квота повысится на 300 тыс. тонн – с 1,5 млн тонн до 1,8 млн тонн. Дополнительный объём квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минпромторг. Решение будет действовать до 31 декабря 2025 года.

При экспорте лома и отходов чёрных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.

