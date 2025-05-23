Продлен режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров

Правительство утвердило постановление об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок.

Как следует из документа, с 25 мая 2025 года экспортеры, включенные в перечень, утвержденный указом президента, обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам.

Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом.