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Продлен режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров
23.05.2025

Продлен режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров

    • Правительство утвердило постановление об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

    Принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок.

    Как следует из документа, с 25 мая 2025 года экспортеры, включенные в перечень, утвержденный указом президента, обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам.

    Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом.


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