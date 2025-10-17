Квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Согласно постановлению от 16 октября 2025 года №1610, они будут действовать с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года включительно.

Как поясняют в пресс-службе правительства, принятое решение позволит наладить бесперебойную работу сельхозтоваропроизводителей, производителей комбикормов и других потребителей, обеспечив достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке.

Общий объём экспортной квоты составит почти 18,7 млн тонн, в том числе для азотных удобрений – более 10,6 млн тонн, для сложных – более 8 млн тонн.

Документом также утверждены правила распределения квот между участниками внешнеторговой деятельности.

Квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на вывоз такой продукции с территории России в рамках международных транзитных перевозок, а также поставки по линии международной гуманитарной помощи.

Работа ведётся по поручению Президента. В 2022 году по итогам совещания, где обсуждались вопросы развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, глава государства дал Правительству указания продлевать при необходимости действие экспортных ограничений для отдельных видов удобрений.

Постановление от 16 октября 2025 года №1610

Фото: ФТС