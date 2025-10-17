Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мандариновый сезон начался
17.10.2025

Квоты на вывоз минеральных удобрений

    • Правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Согласно постановлению от 16 октября 2025 года №1610, они будут действовать с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года включительно.

    Как поясняют в пресс-службе правительства, принятое решение позволит наладить бесперебойную работу сельхозтоваропроизводителей, производителей комбикормов и других потребителей, обеспечив достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке.

    Общий объём экспортной квоты составит почти 18,7 млн тонн, в том числе для азотных удобрений – более 10,6 млн тонн, для сложных – более 8 млн тонн.

    Документом также утверждены правила распределения квот между участниками внешнеторговой деятельности.

    Квоты не будут распространяться в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на вывоз такой продукции с территории России в рамках международных транзитных перевозок, а также поставки по линии международной гуманитарной помощи.

    Работа ведётся по поручению Президента. В 2022 году по итогам совещания, где обсуждались вопросы развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, глава государства дал Правительству указания продлевать при необходимости действие экспортных ограничений для отдельных видов удобрений.

    Постановление от 16 октября 2025 года №1610

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.05.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 4 месяца 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых четырех месяцев 2025 года выросли на 35,2%.
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0
    29.04.2025
    Каспийский расклад: экспорт, импорт, транзит
    Снижение по зерну
    АстраханьдокладИмпортКаботаж
    0
    12.03.2025
    Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, итоги 2024
    Поставки в денежном выражении сократились на четверть
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатИтоги
    0
    17.02.2025
    Динамика отгрузки на экспорт по жд
    Рост погрузки экспорта в морские порты превысил 6% с начала года.
    2025ПогрузкаПортыРЖД
    0
    16.07.2025
    Экспорт по жд черных металлов, 6 месяцев 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-июне выросли на 13,3%.
    2025РЖДЧерные металлыЭкспорт
    0
    22.04.2025
    Первый контейнерный поезд проехал через новые регионы в Севастополь
    Для вывоза экспортной продукции
    Железные дороги НовороссииКонтейнерный поездКрымСевастополь
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 42, 2025
    16.10.2025 Первый рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
    16.10.2025 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 снизился на 11,4%
    15.10.2025 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 в деталях
    15.10.2025 CMA CGM построит фидерные контейнеровозы в Индии
    13.10.2025 Новый жд сервис из Китая в Ульяновск
    Госрегулирование Показать всё
    17.10.2025 Квоты на вывоз минеральных удобрений
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    14.10.2025 Утверждена дорожная карта вывода на дороги беспилотного транспорта
    14.10.2025 90% транзитных деклараций автоматически регистрируются, 56% автоматически выпускаются
    13.10.2025 Кадровые изменения в руководстве Минтранса
    10.10.2025 Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •