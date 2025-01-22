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Экспортные перевозки удобрений по жд, 2024 год
22.01.2025

Экспортные перевозки удобрений по жд, 2024 год

    • Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 2024 года выросли на 18%. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 36,2 млн тонн.

    БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Северо-Запада было перевезено 26,5 млн тонн (+25,5%), Юга — 4 млн тонн (+7,3%), Дальнего Востока — 163,2 тыс. тонн (рост в 1,7 раза).

    Всего в 2024 году на сети железных дорог было погружено 67,7 млн тонн удобрений – на 6,2%, чем в 2023 году.

    Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (18,4 млн тонн, рост на 20%), Мурманской области (14,9 млн тонн, +4,2%) и Новгородской области (5,3 млн тонн, +8,3%).

    Фото: телеграм-канал РЖД


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