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Экспорт сладостей из УрФО
25.02.2025

Экспорт сладостей из УрФО

    • Более 2 тыс. тонн уральских сладостей было экспортировано в Китай в 2024 году, сообщает ФТМ в своем телеграм-канале.

    Среди них печенье, рулеты, бисквитные торты, круассаны и пряники. Последние оказались наиболее популярными – их экспорт превысил 1 тыс. тонн на сумму почти 135 млн рублей.

    Основные поставки кондитерских изделий продолжают идти в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В целом за 2024 год предприятия УрФО отгрузили за рубеж более 8,5 тыс. тонн.

    «Отмечу внушительный прирост в экспорте кондитерских сладостей в Беларусь – почти в 15 раз. В республику отправлено около 1,5 тыс. тонн пирожных, рулетов, сдобы и круассанов почти на 200 млн рублей», – прокомментировал начальник УТУ Алексей Фролов.

    Фото: ФТС


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