Экспорт зерна и продуктов его переработки из Сибири

Экспортная ситуация с сибирским зерном и продуктами его переработки демонстрирует неплохие цифры в сегодняшних условиях внешней торговли. Такой вывод следует из статистических данных, представленных директором Алтайского филиала «ЦОК АПК» Марией Шостак на организованном ведомством семинаре-совещании «Аграрный Алтай. Сельскохозяйственный сезон 2025-26. От зерна и масел до ППЖ и рекультивации земель», который прошел 14-15 августа в Барнауле.

На 7 августа 2025 года (далее все цифры на эту же дату) объем вывезенной из Сибирского региона зерновой продукции достиг 1,7 млн тонн, что подтверждается выданными в Сибирском федеральном округе фитосанитарными сертификатами.

Особенно заметен рост в сегменте масличных культур, экспорт которых увеличился на 21% до 538 тыс. тонн. Также наблюдается позитивная тенденция в экспорте кормовой продукции и комбикормов, который вырос на 13% до 180 тыс. тонн, и зернобобовых культур, показавших прирост в 6% с общим объемом 153 тыс. тонн. На долю зерновых культур пришлось 662 тыс. тонн. При этом, как отметили в «ЦОК АПК», приведенная статистика не учитывает объемы сибирского зерна, сертифицированного за пределами СФО.

В своем выступлении М.Шостак представила экспортные рейтинги по зерновым регионам Сибири.

Анализ экспортных поставок зернового сырья

Общий объем экспорта зерновых из Сибири, по данным «ЦОК АПК», составил 662 тыс. тонн. Ведущие позиции в структуре поставок занимают пшеница (322 тыс. тонн), гречиха с приростом 72% (141 тыс. тонн) и ячмень (140 тыс. тонн). Дополняют список овес (44 тыс. тонн) и кукуруза, показавшая феноменальный рост в 51 раз (14 тыс. тонн).

Главными импортерами выступили Китай и Казахстан, закупившие 289 и 288 тыс. тонн соответственно. Далее следуют Киргизия (63 тыс. тонн), Вьетнам (9 тыс. тонн) и Монголия (8 тыс. тонн). При этом произошло расширение географии экспорта — с 6 до 8 стран.

Рейтинг регионов-экспортеров:

Лидирующую позицию в рейтинге занимает Алтайский край, поднявшийся с прошлогоднего третьего места на первое. На его долю приходится 45% сибирского экспорта (301 тыс. тонн). Экспортный ассортимент Алтая включает пшеницу (159 тыс. тонн), гречиху с приростом 65% (106 тыс. тонн), ячмень (17 тыс. тонн), кукурузу (14 тыс. тонн) и овес (2 тыс. тонн). Продукция поставлялась в 6 стран, как и в предыдущем периоде. Основными импортерами выступили Казахстан (156 тыс. тонн), Китай с ростом 24% (119 тыс. тонн), Киргизия с приростом 74% (23 тыс. тонн), Япония, утроившая закупки (2 тыс. тонн), и Вьетнам (1 тыс. тонн).

Новосибирская область занимает вторую строчку с показателем 186 тыс. тонн (28% сибирского экспорта). Регион экспортировал преимущественно ячмень (80 тыс. тонн), пшеницу (69 тыс. тонн), гречиху с двукратным ростом (31 тыс. тонн) и овес, объемы которого выросли в 5 раз (7 тыс. тонн). География поставок ограничивалась четырьмя странами: Китаем (117 тыс. тонн), Казахстаном (38 тыс. тонн), Киргизией (24 тыс. тонн) и Вьетнамом, который удвоил закупки (8 тыс. тонн).

Омская область, ранее лидировавшая, опустилась на третью позицию с объемом 124 тыс. тонн, что составляет 19% от общесибирского экспорта. Основу омских отгрузок формируют пшеница (82 тыс. тонн), ячмень (39 тыс. тонн) и овес, показавший рост на 25% до 3 тыс. тонн. География поставок включает пять стран: Казахстан (84 тыс. тонн), Китай (22 тыс. тонн), Киргизию (16 тыс. тонн), а также новичка рейтинга Грузию (2 тыс. тонн) и Азербайджан, удвоивший закупки до 1 тыс. тонн. Других направлений экспорта у региона не зафиксировано.

4 место занимает Красноярский край с 20 тыс. тонн, 3% от сибирского экспорта. Поставки осуществлялись в 3 страны.

5 и 6 место делят Кемеровская область и Республика Хакасия — по 13 тыс. тонн, по 2% от сибирского экспорта. Поставки из обоих регионов осуществлялись в 2 страны.

7 место — Иркутская область — 5 тыс. тонн. Поставки в 2 страны.

8 место — Республика Тыва — 0,3 тыс. тонн. Поставки в одну страну.

Экспорт масличных культур из Сибирского федерального округа

Экспорт масличных культур из Сибири достиг 538 тыс. тонн, что на 21% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основными экспортируемыми культурами стали рапс (185 тыс. тонн, +4%), подсолнечник (172 тыс. тонн, +48%), лен (93 тыс. тонн, +5%), соя (86 тыс. тонн, +44%) и горчица (1 тыс. тонн).

Сибирская масличная продукция поставляется в 12 стран мира. Ключевые импортеры: Казахстан (223 тыс. тонн, увеличение на 18%), Белоруссия (189 тыс. тонн, утроение объема), Китай (117 тыс. тонн) и Киргизия (6 тыс. тонн).

Рейтинг регионов-экспортеров:

Алтайский край сохраняет лидерство в экспорте масличных культур, занимая 56% всего сибирского экспорта с объемом 301 тыс. тонн, что на 17% превышает показатели прошлого года на те же даты. Основу экспорта составляют подсолнечник (166 тыс. тонн, +44%), соя (86 тыс. тонн, +50%), лен (41 тыс. тонн), рапс (6 тыс. тонн) и горчица (1 тыс. тонн). «Наш подсолнечник никто не может превзойти. Его покупают в Казахстане, потому что он качественный. Китай почти не покупал рапса, потому что вводились определенные ограничения на вывоз. Надеемся, что в скором времени мы будем вывозить рапс маслом», — прокомментировала ситуацию М.Шостак. Продукция поставляется в 10 стран, среди которых ключевыми партнерами являются Казахстан (217 тыс. тонн, рост на 24%), Белоруссия и Китай (по 38 тыс. тонн, причем белорусский импорт увеличился в 4 раза), Киргизия (6 тыс. тонн) и Монголия (1 тыс. тонн с пятикратным ростом).

На второй позиции находится Новосибирская область с 92 тыс. тонн экспорта, улучшившая свое положение с прошлогоднего третьего места. Среди экспортируемых культур лидирует рапс, достигший 70 тыс. тонн с трехкратным ростом. На втором месте находится лен с показателем 16 тыс. тонн (43%), а замыкает тройку лидеров подсолнечник, объем которого вырос в 4 раза до 6 тыс. тонн. Беларусь стала крупнейшим импортером, закупив 77 тыс. тонн продукции (рост в 6 раз). Китай приобрел 13 тыс. тонн, а Казахстан — 1 тыс. тонн. Всего экспортные поставки осуществлялись в 7 стран.

Красноярский край, опустившийся с прошлогоднего второго на третье место, обеспечил 11% сибирского экспорта масличных культур (59 тыс. тонн). Экспорт из края преимущественно состоит из рапса (58 тыс. тонн) и льна (1 тыс. тонн, рост на 11%). Основные покупатели продукции края: Беларусь (56 тыс. тонн, что в 3 раза больше прошлогодних показателей), Китай (2 тыс. тонн) и Казахстан (1 тыс. тонн). В другие страны поставки из региона не осуществлялись.

4 место занимает Иркутская область с 37 тыс. тонн, или 7% от сибирского экспорта, рост в 3 раза. Поставки в осуществлялись в одну страну.

5 место — Омская область — 36 тыс. тонн, +24% к прошлогоднему результату, 7% от сибирского экспорта. Поставки в 8 стран.

6 место — Кемеровская область — 8 тыс. тонн. Поставки в 2 страны.

7 место — Республика Хакасия — 6 тыс. тонн. Поставки в 3 страны.

Экспорт кормов и их компонентов

Корма из Сибири поставлялись в 7 стран мира, общий объем экспорта достиг 180 тыс. тонн, что на 13% превышает прошлогодние показатели. Китай стал лидером по закупкам, увеличив импорт вдвое до 86 тыс. тонн. За ним следуют Казахстан с 51 тыс. тонн, Киргизия с 25 тыс. тонн, Монголия с 15 тыс. тонн и Узбекистан с 1 тыс. тонн.

Среди экспортируемой продукции доминирует рапсовый жмых, поставки которого выросли на 40% до 60 тыс. тонн. Пшеничные отруби составили 58 тыс. тонн, а подсолнечный жмых показал впечатляющий рост в 12 раз, достигнув 23 тыс. тонн. Экспорт подсолнечного шрота увеличился на 36% до 17 тыс. тонн, гречишная лузга выросла на 8% до 4 тыс. тонн.

Рейтинг регионов-экспортеров:

Алтайский край сохранил лидерство в экспорте кормов, как и в прошлом году занимая первое место с объемом 70 тыс. тонн. В сибирском экспорте доля региона составила 39%. Китай лидирует среди покупателей с объемом 29 тыс. тонн (+22%), за ним следуют Казахстан (25 тыс. тонн), Киргизия (8 тыс. тонн, рост на 49%), Монголия (7 тыс. тонн) и Узбекистан (1 тыс. тонн, рост на 81%). Алтайские корма экспортировались в 6 стран. Среди ведущих экспортных продуктов: шрот подсолнечный (16 тыс. тонн, прирост на 25%), отруби пшеничные и жмых рапсовый (по 15 тыс. тонн каждый), жмых подсолнечный (9 тыс. тонн, рост в 4 раза) и лузга гречихи (4 тыс. тонн, +8%).

Иркутская область заняла вторую строчку рейтинга с показателем 45 тыс. тонн, поднявшись с 5 места в прошлом году. Зафиксировано четырехкратное увеличение объемов, при этом на данный регион приходится 25% всего экспорта из Сибири. Это связано с открытием комбикормовых заводов на территории области. Среди ключевых экспортных товаров выделяются рапсовый жмых с объемом 29 тыс. тонн (утроился), подсолнечный жмых — 14 тыс. тонн, соевая мука — 1 тыс. тонн, а также соевый шрот — 1 тыс. тонн (вырос в 4 раза). Экспортные поставки осуществлялись в 4 страны, среди которых лидирующие позиции занимает Китай (43 тыс. тонн, рост в 4 раза), за ним следуют Белоруссия (1 тыс. тонн), Казахстан (0,4 тыс. тонн) и Монголия (0,3 тыс. тонн).

Омская область, опустившись с прошлогоднего 2-го на 3-е место, отгрузила 26 тыс. тонн продукции, что на 36% превышает показатели аналогичного периода прошлого года и составляет 14% от общесибирского экспорта. Лидирующие страны-импортеры: Казахстан с 15 тыс. тонн (+23%), Киргизия (10 тыс. тонн, +47%), Китай (1 тыс. тонн, рост в 5 раз). Другие государства в закупках кормов не участвовали. Наиболее востребованная продукция включает пшеничные отруби — 19 тыс. тонн, прирост составил 23%, рапсовый шрот — 3 тыс. тонн с увеличением на 45%, подсолнечный шрот и жмых — по 1 тыс. тонн каждый, соевый жмых — 0,3 тыс. тонн (рост в 8 раз).

4 место занимает Красноярский край с 15 тыс. тонн, 8% от сибирского экспорта. Поставки в осуществлялись 4 страны.

5 место — Новосибирская область — 9 тыс. тонн, 5% от сибирского экспорта. Поставки в 6 стран.

6 место — Томская область — 8 тыс. тонн. Поставки в 4 страны.

7 место — Кемеровская область — 4 тыс. тонн. Поставки в 2 страны.

8 место — Республика Хакасия — 2 тыс. тонн. Поставки в одну страну.

Экспорт продуктов переработки зерна

Общий объем сибирского экспорта зернопродуктов составил 170 тыс. тонн. В структуре экспортируемой продукции доминирует пшеничная мука (56 тыс. тонн), за которой следуют гречневая крупа (44 тыс. тонн) и лущеный подсолнечник (22 тыс. тонн, увеличение на 32%). Значительный рост также показали овсяные хлопья (16 тыс. тонн, +50%) и гороховая крупа (9 тыс. тонн, +20%).

Среди импортеров первенствует Китай (56 тыс. тонн), далее идут Казахстан (31 тыс. тонн) и Монголия (22 тыс. тонн). Заметно увеличились поставки в Белоруссию (11 тыс. тонн, +26%) и КНДР (9 тыс. тонн, рост на 88%). Сибирские корма экспортировались в 33 страны мира, включая африканские государства в рамках гуманитарной помощи.

Рейтинг регионов-экспортеров:

Лидирующую позицию среди регионов, как и в прошлом году, занимает Алтайский край с объемом 130 тыс. тонн. В структуре экспорта Сибири алтайская продукция составляет 77%. Среди лидирующих экспортных продуктов – гречневая крупа (43 тыс. тонн), пшеничная мука (32 тыс. тонн), лущеный подсолнечник (рост на 16% до 19 тыс. тонн), овсяные хлопья (рост на 51% до 12 тыс. тонн) и овсяная крупа (7 тыс. тонн). Основными импортерами стали Китай (45 тыс. тонн), Казахстан (с ростом 36% до 23 тыс. тонн), Монголия (16 тыс. тонн), Белоруссия (увеличившая закупки на 32% до 9 тыс. тонн) и Киргизия (7 тыс. тонн). Всего экспортные поставки осуществлялись в 32 страны мира.

Омская область сохранила вторую позицию с объемом 16 тыс. тонн, что соответствует 9% сибирского экспорта. Пшеничная мука стала ключевым экспортным товаром региона (7 тыс. тонн). Среди других экспортируемых товаров — овсяные хлопья (4 тыс. тонн, +43%), гороховая крупа (3 тыс. тонн, +53%), овсяная и рисовая крупы (по 1 тыс. тонн). Пятерку основных покупателей составляют Китай (6 тыс. тонн, +35%), Казахстан (5 тыс. тонн), Белоруссия (2 тыс. тонн, +61%), Киргизия и Монголия (по 1 тыс. тонн). Экспортные поставки выполнялись в 8 стран.

Новосибирская область поднялась с 4 на 3 место, обеспечив 7% сибирского экспорта зернопродуктов объемом 11 тыс. тонн. Продукция из региона отправлялась в 14 стран. Главные направления поставок: Китай (4 тыс. тонн, +67%), Казахстан (4 тыс. тонн), КНДР (3 тыс. тонн рост в 13 раз), Узбекистан (0,4 тыс. тонн) и Киргизия (0,3 тыс. тонн). Ключевые экспортные позиции включают пшеничную муку (5 тыс. тонн), лущеный подсолнечник (3 тыс. тонн), гречневую крупу (1 тыс. тонн), пшеничную крупу (1 тыс. тонн, +25%) и овсяные хлопья (1 тыс. тонн, +81%).

4 место занимает Кемеровская область с 5 тыс. тонн, 3% от сибирского экспорта. Поставки оуществлялись в 7 стран.

5 место — Томская область — 4 тыс. тонн, 2% от сибирского экспорта. Поставки в 4 страны.

6 место — Красноярский край — 3 тыс. тонн. Поставки в 2 страны.

7 место — Республика Хакасия — 0,7 тыс. тонн. Поставки в одну страну.

8 место — Иркутская область — 0,1 тыс. тонн. Поставки в одну страну.

Экспорт зернобобовых культур

В текущем году Сибирский федеральный округ экспортировал 153 тыс. тонн зернобобовых, превысив прошлогодний показатель на 6%. Структура экспорта представлена преимущественно горохом (136 тыс. тонн, приростом на 1%), значительно увеличились отгрузки чечевицы (16 тыс. тонн, +96%) и нута (1 тыс. тонн, пятикратный рост).

Продукция поставлялась в 16 стран мира. Лидирующие позиции среди импортеров занимают Китай (133 тыс. тонн), Иран (8 тыс. тонн, рост в 3 раза), Казахстан (6 тыс. тонн, рост в 4 раза) и Азербайджан (2 тыс. тонн, +46%).

Рейтинг регионов-экспортеров:

Новосибирская область сохранила первенство в окружном рейтинге, обеспечив 41% сибирского экспорта (63 тыс. тонн). Область специализируется на поставках гороха (63 тыс. тонн), также экспортирует незначительные объемы чечевицы (0,03 тыс. тонн) и нута (0,01 тыс. тонн, +3%). Продукция из Новосибирской области поставлялась в 8 стран, включая Китай (62 тыс. тонн), Казахстан (2 тыс. тонн, девятикратный рост), Киргизию (0,01 тыс. тонн) и Белоруссию (0,01 тыс. тонн, увеличение в 7 раз).

Алтайский край удерживает вторую позицию, как и в прошлом году, с объемом 52 тыс. тонн, что составляет 34% от общего экспорта из Сибири и превышает прошлогодний результат на 10%. В структуре экспортируемой продукции лидирует горох (39 тыс. тонн), за ним следует чечевица с показателем 12 тыс. тонн (+56%) и нут, объем которого вырос в 5 раз до 1 тыс. тонн. Среди 12 стран-импортеров выделяются Китай, закупивший 38 тыс. тонн, Иран с двукратным ростом до 7 тыс. тонн, Азербайджан, увеличивший закупки на 47% до 2 тыс. тонн, и Казахстан с приростом 31% до 1 тыс. тонн.

3 место, как и год назад, занимает Омская область, чей вклад в сибирский экспорт составляет 14% с объемом 21 тыс. тонн, что на 6% выше прошлогоднего показателя. Экспорт гороха достиг отметки в 17 тыс. тонн, чечевица показала феноменальный рост в 14 раз до 4 тыс. тонн, а отгрузки нута, ранее из региона не экспортировавшегося, составили 0,02 тыс. тонн. Среди стран-импортеров первенство удерживает Китай с 16 тыс. тонн, за ним следует Казахстан, увеличивший закупки в 8 раз до 3 тыс. тонн. Иран, новичок рейтинга, приобрел 1 тыс. тонн, а поставки в Белоруссию составили 0,3 тыс. тонн. Региональная продукция экспортировалась в 6 стран.

4 место в рейтинге занимает Красноярский край с 7 тыс. тонн, рост к прошлогоднему показателю составил 30%, регион обеспечивает 4% от сибирского экспорта. Поставки осуществлялись в одну страну.

5 место — Иркутская область (впервые в рейтинге) с 5 тыс. тонн, 3% от сибирского экспорта. Поставки в одну страну.

6 место — Кемеровская область — 3 тыс. тонн. Поставки в одну страну.

7 место — Томская область — 2 тыс. тонн, рост в 5 раз. Поставки в одну страну.

Экспорт растительных масел

В текущем году сибирский регион экспортировал 301 тыс. тонн растительных масел, что превысило прошлогодние показатели на 1%. Китай стал основным импортером, закупив 299 тыс. тонн (+1% к прошлому году).

Среди экспортируемой продукции лидирует рапсовое масло – 203 тыс. тонн с ростом 13%. На втором месте подсолнечное масло – 96 тыс. тонн. Меньшие объемы приходятся на льняное (2 тыс. тонн), соевое (0,2 тыс. тонн) и впервые появившееся в списке горчичное масло (0,1 тыс. тонн).

Помимо Китая, сибирские масла приобретали еще 6 стран: Казахстан (1 тыс. тонн), Южная Корея (0,3 тыс. тонн), Вьетнам (0,3 тыс. тонн) и Киргизия (0,2 тыс. тонн). Всего география экспорта охватывала 7 государств.

Рейтинг регионов-экспортеров:

Алтайский край удерживает лидерство в экспорте, как и в прошлом году, с объемом 177 тыс. тонн, что составляет 59% от общего сибирского экспорта. В структуре экспортируемой продукции преобладает рапсовое (93 тыс. тонн) и подсолнечное масло (84 тыс. тонн), впервые появилось в рейтинге горчичное масло (0,1 тыс. тонн). Основными импортерами стали Китай (176 тыс. тонн), Казахстан (1 тыс. тонн) и Киргизия (0,2 тыс. тонн). В «ЦОК АПК» отмечают увеличение поставок в Южную Корею (в 37 раз до 0,02 тыс. тонн) и Монголию (в 14 раз до 0,02 тыс. тонн). Всего край экспортировал продукцию в 5 стран.

На второй позиции, сохранив прошлогодний статус, находится Омская область с показателем 77 тыс. тонн, что на 24% выше прошлогоднего значения и составляет 26% от экспорта всей Сибири. Ключевыми экспортными продуктами региона в этой категории являются рапсовое (64 тыс. тонн, увеличение на 44%), подсолнечное (11 тыс. тонн) и льняное масла (2 тыс. тонн). В отличие от лидера, география экспорта области ограничена единственной страной — Китаем, куда поставлено 77 тыс. тонн продукции, что на 24% больше предыдущего периода.

Иркутская область сохранила 3 место в рейтинге (как и в прошлом году), экспортировав 17 тыс. тонн маслопродукции, что на 5% больше прошлогоднего показателя и составляет 5% от общесибирского экспорта. Основу поставок составили рапсовое (16 тыс. тонн, увеличение на 49%) и соевое масла (0,2 тыс. тонн). Регион осуществлял поставки только в 2 страны, главным покупателем выступил Китай (16 тыс. тонн, +5%), вторым покупателем была Монголия (0,1 тыс. тонн).

4 место занимает Томская область с 11 тыс. тонн, рост к прошлогоднему показателю составил 23%, на регион приходится 4% от сибирского экспорта масел. Поставки осуществлялись в одну страну.

5 место — Новосибирская область — 10 тыс. тонн, рост в 3 раза, 3% от сибирского экспорта. Поставки в 3 страны.

6 место — Красноярский край — 9 тыс. тонн, +28%, 3% от сибирского экспорта. Поставки в одну страну.

7 место — Республика Хакасия — 1 тыс. тонн. Поставки в одну страну.

Для сибирских регионов КНР представляет собой фундаментальное экспортное направление аграрного сектора, подчеркнула М.Шостак. Китайский рынок демонстрирует растущий интерес к алтайским овсяным хлопьям и подсолнечному жмыху.

«Сотрудничество с Китаем требует от производителей Сибири строгого соответствия фитосанитарным стандартам. Это касается всей производственной цепочки: от выращивания культур до хранения, обработки и транспортировки конечного продукта на китайский рынок», — отметила эксперт.

Начиная с 2020 года, несмотря на сложную политическую ситуацию, сибирским производителям удалось значительно расширить присутствие на международных рынках. Аграрии успешно вышли на рынки 12 новых государств, включая Турцию, Абхазию, Замбию, Мали и Буркина-Фасо. По информации «ЦОК АПК», на 2026 год у многих уже имеется перечень потенциальных стран-импортеров, с которыми планируют наладить партнерские отношения местные сельхозтоваропроизводители.

Фото: пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» по Алтайскому, Красноярскому краям, Новосибирской и Томской областям