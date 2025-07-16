Экспорт продукции растительного происхождения с Алтая, 1 полугодие 2025

По данным Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», на основе выданных подведомственными Россельхознадзору учреждениями фитосанитарных сертификатов, за первые 6 месяцев 2025 года местные сельхозтоваропроизводители отправили за рубеж 1 млн 126 тыс. тонн продукции растительного происхождения: зерна, продуктов его переработки, фуражных грузов, растительных масел, лекарственного сырья, семян и т.д.

Зерновые культуры

Как сообщили SeaNews в ведомстве, хорошую динамику по отношению к прошлому году показывают зерновые и зернобобовые культуры (сырье) — 487 тыс. тонн против 467 тыс. тонн в первом полугодии 2024 года (+4%). Этот тренд оказался возможным благодаря заинтересованности иностранных покупателей в алтайских сое (135 тыс. тонн, +88%), гречихе (128 тыс. тонн, +31%), чечевице (12,5 тыс. тонн, +44%), кукурузе (10 тыс. тонн против 231 тонны в первой половине 2024).

Основной покупатель алтайской гречихи — Китай (125,5 тыс. тонн). Япония приобрела 2 тыс. тонн этого зерна. Большая часть сои уехала в Казахстан (43,5 тыс. тонн) и в Беларусь (32 тыс. тонн). Самая широкая география экспорта у чечевицы: основной объем был отгружен в Иран (7 тыс. тонн), также осуществлялись поставки в Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Турцию. А вот кукурузой интересовался только Казахстан.

Алтайская пшеница тем временем теряет позиции в поставках за рубеж, ее из региона было отгружено 140,5 тыс. тонн. Главный покупатель — Казахстан (115 тыс. тонн), а также Кыргызстан и Китай. Вьетнам закупил 4 тыс. тонн пшеницы, хотя годом ранее не проявлял к ней интереса.

Продукты переработки зерна

В категории зернопродуктов традиционно наиболее востребованными за рубежом остаются мука (32 тыс. тонн), ядро подсолнечника (19 тыс. тонн), хлопья (12 тыс. тонн), а также крупы гречневая (40,5 тыс. тонн), овсяная (7 тыс. тонн), гороховая (6 тыс. тонн) и манная (3 тыс. тонн).

Наибольшие объемы круп алтайского производства закупает Казахстан: 3,4 тыс. тонн гороховой, 12,5 тыс. тонн гречки, 878 тонн манной. Больше всего муки отправлено в Китай (12,5 тыс. тонн) и Монголию (13 тыс. тонн). Китай лидирует и в закупках ядра подсолнечника (почти 17 тыс. тонн) и хлопьев (8,5 тыс. тонн), а также алтайской овсянки (почти 7 тыс. тонн).

При этом в Алтайском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» отмечают расширение географии экспорта алтайских продуктов переработки зерна. Так, впервые 710 тонн гороховой крупы отправили в Буркина-Фасо и 581 тонну — в Мали в рамках гуманитарных поставок, 64 тонн гречки отгрузили в Абхазию, 22 тонны — в Сербию и 2 тонны — в Японию, а 61 тонну ядра подсолнечника — в Турцию. Всё это либо новые направления алтайского экспорта, либо возобновленные после долгого перерыва.

Масличные культуры

Экспорт масличных культур из Алтайского края сохранился на уровне прошлогодних показателей и составил 225,5 тыс. тонн. При этом наблюдается существенная положительная динамика в отгрузках подсолнечника — 152 тыс. тонн против 99 тыс. тонн за первое полугодие 2024 года (+51%). Поставки масличного льна составили 52,5 тыс. тонн, рапса — около 6 тыс. тонн, семян горчицы — более 1 тонны.

Основной покупатель алтайского льна — Китай (49 тыс. тонн), подсолнечника — Казахстан (150,5 тыс. тонн), рапса — Беларусь (4,5 тыс. тонн), а горчицы — Монголия (1,1 тыс. тонн). Кроме того, Южная Корея купила 116 тонн алтайского льна, Япония — 20 тонн, а Узбекистан – 3 тонны семян горчицы. Годом ранее эти страны не интересовались данными категориями товаров.

Растительные масла

За первые 6 месяцев 2025 года из Алтайского края экспортировано 175,5 тыс. тонн растительных масел – подсолнечного, рапсового, льняного и смесей. Это почти столько же, как и год назад.

Основным покупателем остается Китай, почти всё растительное масло из региона поставляется туда. Поднебесная закупила 174,5 тыс. тонн этого продукта. Казахстан и Кыргызстан в первом полугодии прошлого года алтайское масло не покупали, в этом году поставки составили 840 и 220 тонн соответственно.

Чуть более чем по 20 тонн закупили Монголия и Южная Корея. Год назад они уже приобретали пробные партии алтайских масел.

Фуражные грузы

Положительную динамику экспорта демонстрируют также алтайские корма — 105 тыс. тонн (+13%). По категориям товаров Алтайский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» приводит такие данные: жмыхов отгрузили более 58 тыс. тонн (+7%), шротов — более 19 тыс. тонн (+8%), отрубей — 14 тыс. тонн, свекловичного жома — 6,5 тыс. тонн, комбикормов — 4,5 тыс. тонн, соевых экструдированных бобов — 2,5 тыс. тонн.

Главный покупатель местных жмыхов — Китай (почти 53 тыс. тонн), шротов — Китай и Казахстан (по 7 тыс. тонн), отрубей — Казахстан (7 тыс. тонн) и Монголия (более 5 тыс. тонн), комбикормов — Казахстан (1,7 тыс. тонн) и Узбекистан (1,4 тыс. тонн).

Фото: ФГБУ «ЦОК АПК»