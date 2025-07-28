Погрузка химикатов на экспорт по жд, 6 месяцев 2025

Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-июне выросла на 10,6%.

Как сообщила компания в своем телеграм-канале, всего за 6 месяцев 2025 года на экспорт было отправлено 4,9 млн тонн химической продукции отечественных предприятий, в том числе почти 2,2 млн тонн было перевезено в контейнерах (131 тыс. TEU, +9,4%).

Основной объём составляют метанол (+23,9%), сера (+7,7%) и синтетический каучук (рост в 1,4 раза).

БОльшая часть (2,6 млн тонн, на 11,8% больше, чем в яваре-июне 2024 года) отправлена на экспорт через порты. В том числе на порты Северо-Запада отгружено 718 тыс. тонн (+1,9%), Юга – 895 тыс. тонн (+1,4%), Дальнего Востока – 1 млн тонн (+32,4%).

Через сухопутные погранпереходы на экспорт отправлено 2,3 млн тонн (+8,8%).

Лидерами по объёму погрузки химикатов на экспорт среди российских регионов стали:

Республика Татарстан (589 тыс. тонн),

Республика Башкортостан (495 тыс. тонн),

Тульская область (408 тыс. тонн).

Фото: РЖД