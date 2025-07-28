Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Погрузка химикатов на экспорт по жд, 6 месяцев 2025
28.07.2025

Погрузка химикатов на экспорт по жд, 6 месяцев 2025

    • Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-июне выросла на 10,6%.

    Как сообщила компания в своем телеграм-канале, всего за 6 месяцев 2025 года на экспорт было отправлено 4,9 млн тонн химической продукции отечественных предприятий, в том числе почти 2,2 млн тонн было перевезено в контейнерах (131 тыс. TEU, +9,4%).

    Основной объём составляют метанол (+23,9%), сера (+7,7%) и синтетический каучук (рост в 1,4 раза).

    БОльшая часть (2,6 млн тонн, на 11,8% больше, чем в яваре-июне 2024 года) отправлена на экспорт через порты. В том числе на порты Северо-Запада отгружено 718 тыс. тонн (+1,9%), Юга – 895 тыс. тонн (+1,4%), Дальнего Востока – 1 млн тонн (+32,4%).

    Через сухопутные погранпереходы на экспорт отправлено 2,3 млн тонн (+8,8%).

    Лидерами по объёму погрузки химикатов на экспорт среди российских регионов стали:

    • Республика Татарстан (589 тыс. тонн),
    • Республика Башкортостан (495 тыс. тонн),
    • Тульская область (408 тыс. тонн).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.05.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 22, 2025
    Динамики ставок не наблюдается
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    23.05.2025
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-март 2025
    В стоимостном выражении экспорт из Евросоюза сократился на 21%
    Только для подписчиков
    2025грузовые авиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    11.07.2025
    Экспорт рыбы из Новосибирской области растет
    Поставки карпа выросли в 55 раз.
    2025Российский экспортный центрРыбаСтатистика таможни
    0
    10.07.2025
    Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2025: минус 3%
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-июнь 2025 года составили 3 млн 779,8 тыс. TEU.
    2025Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    17.04.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Обновлены данные ставок линий c валидностью апрель 2025 года.
    2025FREIGHTMarketОнлайн-сервисФрахтовые ставки
    0
    06.06.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 2-6 июня 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 23 неделе 2025 года
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.07.2025 Прямой ж/д сервис из Вьетнама в Россию
    28.07.2025 MSC планирует масштабное обновление фидерного флота
    28.07.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2025
    25.07.2025 Sea Legend готовится запустить сервис Китай – Северная Европа
    25.07.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 30 неделя 2025
    25.07.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2025 снизился на 14,9%
    Госрегулирование Показать всё
    25.07.2025 Приостановлено действие плавающих пошлин на подсолнечное масло
    21.07.2025 Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ
    15.07.2025 Назначен начальник Новороссийской таможни
    10.07.2025 Назначен начальник ЦЭТ ФТС
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •