Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Все порты Финляндии, 2 месяца 2024 года
15.08.2025

Все порты Финляндии, 6 месяцев 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.03.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 12 неделя, 2025
    Ставки пошли вниз
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    10.04.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 15 неделя, 2025
    Ставки на отдельных направлениях повысились
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    26.06.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 26 неделя, 2025
    Ставки на меняются пятую неделю подряд На 26 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта […]
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    06.06.2025
    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июнь 2025
    По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket
    2025Freight marketИюньНовороссийск-Александрия
    0
    08.07.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 28 неделя 2025
    Разнонаправленная динамика цен
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    18.04.2025
    Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2025
    В рейтинг вошла еще одна российская линия
    Только для подписчиков
    2025Top 26-50 линийрейтинг контейнерных линийянварь-апрель
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.08.2025 Контейнерооборот российских портов в июле 2025 в деталях
    15.08.2025 Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2025
    15.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 33, 2025
    15.08.2025 Все порты Финляндии, 6 месяцев 2025
    15.08.2025 Пожар на мегаконтейнеровозе Maersk
    12.08.2025 Контейнерооборот портов Китая в первом полугодии 2025
    Госрегулирование Показать всё
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    11.08.2025 Назначен первый замначальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС
    07.08.2025 Ветеринарный, санитарно-карантинный, фитосанитарный контроль переходит к таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •