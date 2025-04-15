Экспорт рапсового масла из Сибири растет

В первом квартале текущего года наблюдается значительное увеличение экспорта рапсового масла из Сибирского федерального округа. К концу марта 2025 года объем поставок за рубеж достиг 52 тыс. тонн. Как сообщили SeaNews в пресс-службе ФГБУ «ЦОК АПК» по Алтайскому, Красноярскому краям, Новосибирской и Томской областям, такие данные привела в своем выступлении на прошедшем в Новосибирске XXIX «Зерновом круглом столе» директор Алтайского филиала ЦОК АПК Мария Шостак.

Наиболее впечатляющих результатов, по ее словам, добился Алтайский край, увеличивший экспорт в четыре раза до 32,7 тыс. тонн. Существенный прогресс продемонстрировали также Новосибирская область с показателем 8,4 тыс. тонн (рост в 3,8 раза) и Томская область, отправившая за рубеж 4,3 тыс. тонн рапсового масла (рост на 43%).

В целом, сибирские регионы смогли нарастить экспорт рапсового масла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Ключевым направлением экспорта для сибирских производителей рапсового масла остается китайский рынок. С января по настоящее время туда было направлено 51,4 тыс. тонн продукции, что составляет основную часть общего экспортного объема.

«Значимым событием стало открытие нового экспортного направления – Новосибирская область осуществила первую поставку 200 тонн рапсового масла в Северную Корею. Помимо этого, незначительные объемы продукции были экспортированы в Беларусь и Казахстан», — отметила М.Шостак.

Производство рапсового масла в сибирском регионе в 2024 году сохранилось на уровне прошлогодних показателей, достигнув 310 тыс. тонн. Лидерами по выпуску продукции стали Алтайский край с объемом 151 тыс. тонн и Омская область, где было произведено 101 тыс. тонн. Годовой экспорт из Сибирского региона составил 135,2 тыс. тонн.

Фото: пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» по Алтайскому, Красноярскому краям, Новосибирской и Томской областям