Об отложенном определении таможенной стоимости

Опубликован Приказ Минфина России от 14 ноября 2025 г. № 163н «Об установлении порядка отложенного определения таможенной стоимости вывозимых из Российской Федерации товаров».

Как сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале, приказ вступает в силу 22 января 2026 года.

Установленным порядком предусмотрена процедура отложенного определения таможенной стоимости экспортируемых товаров, условия ее применения, включая заявление предварительной и точной величин таможенной стоимости, а также особенности таможенного контроля таможенной стоимости вывозимых товаров.

Приказ Минфина России от 14 ноября 2025 г. № 163н

Фото: ФТС