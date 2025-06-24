Продлен запрет на вывоз риса-сырца

В России продлен временный запрет на вывоз риса-сырца, сообщает пресс-служба ФТС в своем телеграм-канале.

Ограничение будет действовать с 1 июля до 31 декабря 2025 года. Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией.

Запрет на вывоз риса-сырца не распространяется на поставки:

в государства – члены ЕАЭС,

в Абхазию,

в Южную Осетию,

за рубеж для оказания гуманитарной помощи,

в рамках международных транзитных перевозок.

С учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках семенного материала, из-под действия временного ограничения исключен рис для посева.

Временное ограничение на вывоз риса было введено с 1 июля 2022 года, а затем продлевалось до 30 июня 2025 года включительно.

Также готовится к подписанию постановление об установлении тарифной квоты на вывоз отдельных видов обработанного риса и рисовой крупы. До 30 июня 2025 года на вывоз этой продукции действует временный запрет.

Фото: ФТС