Продлен запрет на вывоз риса-сырца

В России продлен временный запрет на вывоз риса-сырца, сообщает пресс-служба ФТС в своем телеграм-канале.
Ограничение будет действовать с 1 июля до 31 декабря 2025 года. Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией.
Запрет на вывоз риса-сырца не распространяется на поставки:
- в государства – члены ЕАЭС,
- в Абхазию,
- в Южную Осетию,
- за рубеж для оказания гуманитарной помощи,
- в рамках международных транзитных перевозок.
С учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках семенного материала, из-под действия временного ограничения исключен рис для посева.
Временное ограничение на вывоз риса было введено с 1 июля 2022 года, а затем продлевалось до 30 июня 2025 года включительно.
Также готовится к подписанию постановление об установлении тарифной квоты на вывоз отдельных видов обработанного риса и рисовой крупы. До 30 июня 2025 года на вывоз этой продукции действует временный запрет.
Фото: ФТС