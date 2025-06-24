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Продлен запрет на вывоз риса-сырца
24.06.2025

Продлен запрет на вывоз риса-сырца

    • В России продлен временный запрет на вывоз риса-сырца, сообщает пресс-служба ФТС в своем телеграм-канале.

    Ограничение будет действовать с 1 июля до 31 декабря 2025 года. Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией.

    Запрет на вывоз риса-сырца не распространяется на поставки:

    • в государства – члены ЕАЭС,
    • в Абхазию,
    • в Южную Осетию,
    • за рубеж для оказания гуманитарной помощи,
    • в рамках международных транзитных перевозок.

    С учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках семенного материала, из-под действия временного ограничения исключен рис для посева.

    Временное ограничение на вывоз риса было введено с 1 июля 2022 года, а затем продлевалось до 30 июня 2025 года включительно.

    Также готовится к подписанию постановление об установлении тарифной квоты на вывоз отдельных видов обработанного риса и рисовой крупы. До 30 июня 2025 года на вывоз этой продукции действует временный запрет.

    Фото: ФТС


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