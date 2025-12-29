Информационно-аналитическое агентство
Продлен запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива
29.12.2025

Продлен запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива

    • Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2025 года №2126 до 28 февраля 2026 года включительно продлён временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Как сообщает пресс-служба Правительства, запрет будет действовать для всех экспортёров, включая непосредственных производителей.

    Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2025 года №2150 до 28 февраля 2026 года включительно продлён запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретённых на биржевых торгах, который не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов.

    Ограничения вступают в силу со дня, следующего за днём официального опубликования постановлений.

    Подписанными документами внесены изменения в постановление Правительства от 27 августа 2025 года №1294 и в постановление Правительства от 30 сентября 2025 года №1503.

    Постановление от 25 декабря 2025 года №2126

    Постановление от 26 декабря 2025 года №2150

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

