Погрузка на экспорт по жд железной руды, 8 месяцев 2025
01.10.2025

Жд экспорт в направлении Казахстана вырос – РЖД

    • Железнодорожные перевозки на экспорт через российско-казахстанские погранпереходы в январе-августе выросли на 3,8% к аналогичному периоду прошлого года до 20 млн тонн, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале. В том числе контейнерный экспорт составил 254,4 тыс. TEU (+46%).

    Грузовые поезда следуют из России через пограничные станции Канисай, Кигаш, Озинки, Карталы, Орск – Новый Город, Зауралье, Кулунда, Локоть.

    Вэтом году РЖД совместно с казахстанскими коллегами благодаря развитию инфраструктуры и реализации ряда технологических мер удалось увеличить количество передаваемых поездов до 75-77 в сутки с 50-60 в прошлом году.

    Перевозки экспортных грузов через Казахстан в Китай выросли на 52%, до 2,9 млн тонн. С начала года было отправлено 198,6 тыс. контейнеров TEU (+49%). В структуре экспортного грузопотока основную часть занимают химические грузы (0,8 млн тонн, +32%), бумага (0,5 млн тонн +70%), удобрения (378 тыс. тонн, рост в 4 раза), зерно (334 тыс. тонн, +46%).

    Российские грузы следуют транзитом по территории Казахстана и передаются в Китай через погранпереходы Достык и Алтынколь. В настоящее время в завершающей стадии находится строительство вторых путей на участке Мойынты – Достык, что, как отметили в РЖД, позволит существенно нарастить провозную способность как самого приграничного участка, так и всего коридора Россия – Казахстан – Китай.

    Фото: РЖД


