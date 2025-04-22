Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт пряностей из Уральского региона растут
22.04.2025

Экспорт пряностей из Уральского региона растут

    • С начала года уральские таможенники оформили около 3 тыс. тонн пряностей на экспорт, сообщает ФТС в своем телеграм-канале. Среди них имбирь, шафран, куркума, тимьян, лавровый лист, карри и прочие.

    Фиксируется рост поставок приправ в Казахстан, Киргизию и Азербайджан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в Казахстан увеличился в 3,5 раза. В эту страну отправлено 2,6 тыс. тонн специй стоимостью более 30 млн рублей.

    «В текущем году к продукции предприятий Уральского региона по производству пряностей проявляют интерес зарубежные партнеры. Небольшие поставки специальных добавок в пищу продолжают идти в Беларусь и в страны Азии. Отмечу, в целом, отгрузки предприятий УрФО в 2025 году составляют около 70 млн рублей», — отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.02.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 9 неделя, 2025
    Ставки не меняются три недели подряд
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    19.02.2025
    Поставки российских крабов в Китай в 2024 году
    В 2024 году через КПП портовых зон Шанхая из России в Китай было ввезено 14 партий живых камчатских крабов
    2024КитайКрабыЭкспорт
    0
    17.04.2025
    Погрузка на экспорт по жд железной руды, 3 месяца 2025
    В январе-марте 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 13,3%.
    Железная рудаПогрузкаРЖДЭкспорт
    0
    17.01.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 3 неделя 2025
    Стоимость топлива продолжает расти
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    17.04.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 16 неделя, 2025
    Ставки не меняются
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    28.03.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 24-28 марта 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews в 24 по 28 марта 2025 года
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.04.2025 Первый контейнерный поезд проехал через новые регионы в Севастополь
    21.04.2025 Планируется открыть линию между Новороссийском и Нигерией
    21.04.2025 Контейнерооборот российских портов в марте 2025 увеличился на 2,7%
    21.04.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2025
    18.04.2025 Все порты Финляндии, 2 месяца 2025
    18.04.2025 Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2025
    Госрегулирование Показать всё
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    11.04.2025 Назначение в ФТС: начальник ГУТКПВТ
    04.04.2025 Назначен начальник Астраханской таможни
    04.04.2025 Завершено расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе
    03.04.2025 Назначен ВрИО руководителя Ространснадзора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •