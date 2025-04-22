Экспорт пряностей из Уральского региона растут

С начала года уральские таможенники оформили около 3 тыс. тонн пряностей на экспорт, сообщает ФТС в своем телеграм-канале. Среди них имбирь, шафран, куркума, тимьян, лавровый лист, карри и прочие.

Фиксируется рост поставок приправ в Казахстан, Киргизию и Азербайджан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в Казахстан увеличился в 3,5 раза. В эту страну отправлено 2,6 тыс. тонн специй стоимостью более 30 млн рублей.

«В текущем году к продукции предприятий Уральского региона по производству пряностей проявляют интерес зарубежные партнеры. Небольшие поставки специальных добавок в пищу продолжают идти в Беларусь и в страны Азии. Отмечу, в целом, отгрузки предприятий УрФО в 2025 году составляют около 70 млн рублей», — отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Фото: ФТС