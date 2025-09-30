Информационно-аналитическое агентство
Погрузка на экспорт по жд железной руды, 8 месяцев 2025
30.09.2025

Погрузка на экспорт по жд железной руды, 8 месяцев 2025

    • В январе-августе 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 22,7%, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    Всего на экспорт было погружено 11,8 млн тонн, в том числе в направлении портов 5,7 млн тонн (+35,2%): на порты Юга – 3,2 млн тонн (+34,8%), Северо-Запада – 2,5 млн тонн (+35,6%).

    Лидерами по объёму погрузки железной руды среди российских регионов стали:

    • Белгородская область (3,2 млн тонн),
    • Курская область (2,6 млн тонн),
    • Забайкальский край (2,4 млн тонн).

    Фото: РЖД


