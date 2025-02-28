Аргентина возобновляет экспорт живого скота морем

Аргентина отменила запрет 1973 года на морские перевозки живого скота, сообщает Splash. Такое решение власти страны объясняют желанием продвигать «экономическую систему, основанную на свободных решениях, принятых в условиях свободной конкуренции, с уважением частной собственности и конституционных принципов свободного обращения товаров, услуг и рабочей силы».

«Аргентина является одним из ведущих мировых экспортеров замороженной говядины, и в министерстве экономики заявили, что мясная промышленность стала опорой экономического роста страны», – пишет издание.

В последние годы после ряда инцидентов во время перевозки скота многие страны ввели существенные ограничения.

Напомним, в 2021 году скотовоз «Karim Allah» больше двух месяцев провел в море, не имея разрешения на выгрузку из-за подозрения на болезнь у находящегося на борту скота. Тогда пришлось отправить на убой почти 1 тыс. голов скота.

В 2020 году произошел инцидент со скотовозом «Gulf Livestock 1». По словам спасенного тогда филиппинского офицера, судно попало в шторм, вызванный тайфуном Майсак, у него отказал двигатель, а потом его накрыла экстремальная волна, и оно затонуло. Погибли 42 члена экипажа и почти 6 тыс. животных. «Gulf Livestock 1» направлялся из Напира в Новой Зеландии в китайский порт Таншань.

По данным издания, глобальный флот для перевозки скота насчитывает чуть более 100 судов, при этом многие из них простаивают. Самому старому действующему скотовозу 60 лет, а средний возраст таких судов составляет 30 лет.

Фото: Shipspotting, автор Tony des Landes