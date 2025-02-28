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Аргентина возобновляет экспорт живого скота морем
28.02.2025

Аргентина возобновляет экспорт живого скота морем

    • Аргентина отменила запрет 1973 года на морские перевозки живого скота, сообщает Splash. Такое решение власти страны объясняют желанием продвигать «экономическую систему, основанную на свободных решениях, принятых в условиях свободной конкуренции, с уважением частной собственности и конституционных принципов свободного обращения товаров, услуг и рабочей силы».

    «Аргентина является одним из ведущих мировых экспортеров замороженной говядины, и в министерстве экономики заявили, что мясная промышленность стала опорой экономического роста страны», – пишет издание.

    В последние годы после ряда инцидентов во время перевозки скота многие страны ввели существенные ограничения.

    Напомним, в 2021 году скотовоз «Karim Allah» больше двух месяцев провел в море, не имея разрешения на выгрузку из-за подозрения на болезнь у находящегося на борту скота. Тогда пришлось отправить на убой почти 1 тыс. голов скота.

    В 2020 году произошел инцидент со скотовозом «Gulf Livestock 1». По словам спасенного тогда филиппинского офицера, судно попало в шторм, вызванный тайфуном Майсак, у него отказал двигатель, а потом его накрыла экстремальная волна, и оно затонуло. Погибли 42 члена экипажа и почти 6 тыс. животных. «Gulf Livestock 1» направлялся из Напира в Новой Зеландии в китайский порт Таншань.

    По данным издания, глобальный флот для перевозки скота насчитывает чуть более 100 судов, при этом многие из них простаивают. Самому старому действующему скотовозу 60 лет, а средний возраст таких судов составляет 30 лет.

    Фото: Shipspotting, автор Tony des Landes


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