Сухогруз «Каспийский берег» вышел на ходовые испытания
19.11.2025

Грузооборот по жд через Наушки вырос на 10,5%

    • 7,4 млн тонн достиг грузооборот в ЖДПП Наушки за 10 месяцев 2025 года, на 10,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Грузооборот по жд через Наушки вырос на 10,5%Как сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале, импорт составил 1,3 млн тонн (+10,7%), экспорт – 6,1 млн тонн (+10,5%).

    Львиная доля всего объема приходится на экспорт пиломатериалов.

    Таможенными органами оформлено около 4,9 тыс. железнодорожных составов, более 218 тыс. грузовых и пассажирских вагонов.

    В ближайшей перспективе прогнозируется рост пассажиропотока в связи с планируемым возобновлением курсирования международного пассажирского поезда по маршруту Пекин – Улан-Батор – Москва.

    Фото: ФТС


