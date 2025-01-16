Два пункта пропуска на границе с Казахстаном закрываются

C 1 февраля 2025 года временно приостанавливается пропуск транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска Орск и Маштаково в Оренбургской области на границе с Казахстаном в связи с закрытием сопредельных пунктов пропуска Алимбет и Сырым на плановый ремонт, сообщил в своем телеграм-канале Росгранстрой.

По информации от казахстанской стороны работы по реконструкции будут проводиться в период до 16 месяцев. О возобновлении процедур государственного контроля в пунктах пропуска Орск и Маштаково будет сообщено дополнительно

Росгранстрой рекомендует рассмотреть альтернативные маршруты следования через пункты пропуска:

Светлый (только для граждан России и Казахстана),

Теплое (только для граждан России и Казахстана),

Илек,

Сагарчин.

Фото: Росгранстрой