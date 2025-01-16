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Два пункта пропуска на границе с Казахстаном закрываются
16.01.2025

Два пункта пропуска на границе с Казахстаном закрываются

    • Два пункта пропуска на границе с Казахстаном закрываютсяC 1 февраля 2025 года временно приостанавливается пропуск транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска Орск и Маштаково в Оренбургской области на границе с Казахстаном в связи с закрытием сопредельных пунктов пропуска Алимбет и Сырым на плановый ремонт, сообщил в своем телеграм-канале Росгранстрой.

    По информации от казахстанской стороны работы по реконструкции будут проводиться в период до 16 месяцев. О возобновлении процедур государственного контроля в пунктах пропуска Орск и Маштаково будет сообщено дополнительно

    Росгранстрой рекомендует рассмотреть альтернативные маршруты следования через пункты пропуска:

    • Светлый (только для граждан России и Казахстана),
    • Теплое (только для граждан России и Казахстана),
    • Илек,
    • Сагарчин.

    Фото: Росгранстрой


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