Два пункта пропуска на границе с Казахстаном закрываются

C 1 февраля 2025 года временно приостанавливается пропуск транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска Орск и Маштаково в Оренбургской области на границе с Казахстаном в связи с закрытием сопредельных пунктов пропуска Алимбет и Сырым на плановый ремонт, сообщил в своем телеграм-канале Росгранстрой.
По информации от казахстанской стороны работы по реконструкции будут проводиться в период до 16 месяцев. О возобновлении процедур государственного контроля в пунктах пропуска Орск и Маштаково будет сообщено дополнительно
Росгранстрой рекомендует рассмотреть альтернативные маршруты следования через пункты пропуска:
- Светлый (только для граждан России и Казахстана),
- Теплое (только для граждан России и Казахстана),
- Илек,
- Сагарчин.
Фото: Росгранстрой