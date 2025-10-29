Мультимодальные грузоперевозки Пекин – Алматы

27 октября контейнерный поезд с мебелью, автозапчастями и другими товарами отправился из международного сухого порта, расположенного в районе Фаншань города Пекина, в город Тачэн Синьцзян-Уйгурского автономного района. Затем часть грузов будет доставлена автомобильным транспортом в Алматы через КПП Бакту, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на новостной портал chinanews.

По словам генерального директора компании по эксплуатации международного сухого порта в пекинском районе Фаншань, мультимодальные перевозки с применением железнодорожного и автодорожного транспорта являются более гибкими и могут лучше удовлетворить потребности микро-, малых и средних предприятий, отличающихся наличием небольшого объема грузов и более высокими требованиями к оперативности доставки, а также способствуют повышению уровня логистического обслуживания и развитию международной торговли.

Фото с сайта chinanews