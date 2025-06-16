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Международный логистический терминал открыт в Алма-Ате
16.06.2025

Международный логистический терминал открыт в Алма-Ате

    • Международный логистический терминал открыт в Алма-АтеВ Алматы состоялось открытие современного контейнерного терминала Zhetysu, сообщили SeaNews в пресс-службе «Қазақстан темір жолы». Проект реализован в партнерстве между дочерней компанией ҚТЖ – АО «Кедентранссервис» и китайской Xi’an Free Trade Port Construction and Operation.

    В день открытия на терминал прибыл первый контейнерный поезд, отправленный из казахстанско-китайского грузового терминала в Сиане (КНР).

    Проектная мощность терминала составляет 115 тыс. TEU в год. Общая площадь терминала – 9,8 га. Контейнерная площадка занимает 9,2 тыс. кв. м и рассчитана на единовременное хранение до 1 101 TEU. Площадь складских помещений составляет 23,4 тыс. кв. м, парковочная зона для коммерческого автотранспорта занимает 8,9 тыс. кв. м.

    Фото: пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

     


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