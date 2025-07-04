Грузовые поезда из региона Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь в Среднюю Азию

Очередной грузовой поезд с товарами, произведенными в районе Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь, отправился с железнодорожного вокзала города Гуанчжоу. Он пересечет границу Китая через КПП Хоргос и прибудет в Казахстан, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой данные местной таможни.

Состав доставит посудомоечные машины, холодильники и одежду на общую сумму около 15,3 млн юаней (2,1 млн долларов).

По словам сотрудника компании по управлению международными грузовыми поездами при Гуанчжоуской корпорации транспортных инвестиций, в страны Средней Азии поездами отправляются в основном потребительские товары, произведенные в регионе Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь. Обратными поездами поставляются сельскохозяйственные и продовольственные товары из Средней Азии.

По информации менеджера одной из местных логистических компаний, жд сервисы Китай – Средняя Азия отличаются высокой эффективностью, низкими издержками и большой гибкостью. Время транспортировки составляет около 10-15 суток – в 2 с лишним раза быстрее, чем при перевозке морским транспортом. Такой способ подходит для транспортировки таких товаров как электронные изделия и автозапчасти.

С мая 2021 года, когда впервые были запущены услуги грузовых поездов Китай – Средняя Азия из Гуанчжоу, количество отправлений подобных поездов составило 126. Ими были перевезены товары общей стоимостью более 1,6 млрд юаней (223,3 млн долларов).

Фото: Xinhua