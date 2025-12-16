Продлен срок упрощенного ввоза товаров из Казахстана и Киргизии

До 25 декабря текущего года продлено действие Указа Президента РФ №778 «Об особенностях таможенного регулирования на российско-казахстанском участке государственной границы РФ», сообщает пресс-служба Тюменской таможни. Соответствующие изменения в Указ Президента РФ от 24.10.2025 №778 «Об особенностях таможенного регулирования на российско-казахстанском участке государственной границы РФ» внесены Указом Президента РФ от 09.12.2025 №912.

Согласно изменениям, до 25 декабря 2025 года продлен срок ввоза в РФ товаров автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии в адрес российских юрлиц без документов, подтверждающих статус товаров как товаров ЕАЭС, и без маркировки при соблюдении ряда условий. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Скрин видео: ФТС