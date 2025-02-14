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II Международный Транспортный Форум "ESE ASIA-2025”
14.02.2025

II Международный Транспортный Форум «ESE ASIA-2025”

    • 21-23 апреля 2025 года в г. Алматы, Республика Казахстан, состоится II Международный Транспортный Форум «ЕСЭ ASIA-2025».

    Новые транспортные коридоры и альтернативные маршруты Большой Евразии, взаимодействие стран БРИКС и ЕАЭС, роль транспорта и логистики в процессах углубления экономической интеграции и сотрудничества стран, а также другие актуальные вопросы транспортной отрасли нуждаются в обсуждении, обмене мнениями и опытом.

    Форум станет площадкой для диалога между бизнесом, государственными структурами и международными организациями по вопросам совершенствования транспортных связей, внедрения инновационных технологий, повышения эффективности мультимодальных перевозок и цифровизации логистики. 

    Цель форума – объединить усилия участников для укрепления международного сотрудничества, развития транспортных коридоров и поиска решений актуальных вызовов, стоящих перед отраслью в условиях изменяющейся мировой логистической картины. 

    Программа ЕСЭ ASIA-2025

    • 21 апреля. Выездная экскурсия на транспортно-логистические терминалы партнеров-участников в окрестностях города Алматы.
    • 22 апреля. День будет полностью посвящен работе. В программе панельные дискуссии, диалог с лидерами контейнерного рынка и регулирующими органами, кейс-сессии и практические рекомендации. Поговорим о роли новых маршрутов стран Большой Евразии, их взаимосвязанности и эффективности, о глобальной контейнеризации, международных автомобильных перевозках и эффективной мультимодальной логистике. По завершении состоится Гала-ужин в ресторане “Qazyna grand ballroom”.
    • 23 апреля. Второй день Форума пройдет в выездном формате в гольф-клубе «Nurtau». Начнем со стратегической сессии в формате бизнес-завтрака на тему: «Тренды мировой логистики: цифровая валюта и другие альтернативные инструменты взаиморасчетов» и продолжим неформальным общением за игрой в гольф.
    • 24-25 апреля. Ознакомительный бизнес-тур, посещение транспортно-логистических объектов Группы «PTC Holding» на пограничном переходе Достык – Алашанькоу,  границе республик Казахстана и Китая.

    Ключевые темы Форума

    • Современные торговые потоки: тенденции вызовы и перспективы
    • Международная региональная кооперация: роль и возможности для развития новых транспортных коридоров
    • Ключевые проекты, реализуемые в странах Большой Евразии для обеспечения транспортной связуемости и развития торговых связей
    • Новые горизонты глобальной контейнерной логистики: маршруты, технологии и цифровые решения
    • Трансъевразийские коридоры: партнерство на фоне многополярного мира
    • Международные автомобильные перевозки: вызовы и перспективы и др.

    Участники Форума

    «ESE ASIA-2025» объединит: 

    Участников из более чем 20 стран, включая представителей России, Казахстана, Китая, Индии, стран Европы и Ближнего Востока; 

    Лидеров отрасли – от топ-менеджеров крупнейших транспортных компаний и государственных органов до ведущих экспертов аналитических центров и академических институтов. 

    Среди подтверждённых гостей – представители таких компаний, как PTC-Holding, ПАО «ТрансКонтейнер», ТГ FESCO, KTZ Express, China Merchants Group, LX Pantos и многие другие. Форум также посетят высокопоставленные делегаты железных дорог, министерств транспорта и таможенных органов стран ЕАЭС и СНГ. 

    Организаторы Форума

    Организатором форума выступает Единое Сообщество Экспедиторов (организатор транспортных форумов «ЕСЭ» в России) совместно с Королевским Институтом логистики и транспорта CILT Central Asia (Казахстан), при поддержке Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП).

    Успейте подать заявку на участие, чтобы в формате «без галстуков» иметь возможность оперативно обсудить задачи и пути их решений на Форуме ЕСЭ ASIA-2025!

    Более подробная информация о программе и условиях участия на официальном сайте мероприятия https://eseforum.ru/ese-asia-2025

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