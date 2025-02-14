II Международный Транспортный Форум «ESE ASIA-2025”

21-23 апреля 2025 года в г. Алматы, Республика Казахстан, состоится II Международный Транспортный Форум «ЕСЭ ASIA-2025».

Новые транспортные коридоры и альтернативные маршруты Большой Евразии, взаимодействие стран БРИКС и ЕАЭС, роль транспорта и логистики в процессах углубления экономической интеграции и сотрудничества стран, а также другие актуальные вопросы транспортной отрасли нуждаются в обсуждении, обмене мнениями и опытом.

Форум станет площадкой для диалога между бизнесом, государственными структурами и международными организациями по вопросам совершенствования транспортных связей, внедрения инновационных технологий, повышения эффективности мультимодальных перевозок и цифровизации логистики.

Цель форума – объединить усилия участников для укрепления международного сотрудничества, развития транспортных коридоров и поиска решений актуальных вызовов, стоящих перед отраслью в условиях изменяющейся мировой логистической картины.

Программа ЕСЭ ASIA-2025

21 апреля. Выездная экскурсия на транспортно-логистические терминалы партнеров-участников в окрестностях города Алматы.

22 апреля. День будет полностью посвящен работе. В программе панельные дискуссии, диалог с лидерами контейнерного рынка и регулирующими органами, кейс-сессии и практические рекомендации. Поговорим о роли новых маршрутов стран Большой Евразии, их взаимосвязанности и эффективности, о глобальной контейнеризации, международных автомобильных перевозках и эффективной мультимодальной логистике. По завершении состоится Гала-ужин в ресторане “Qazyna grand ballroom”.

23 апреля . Второй день Форума пройдет в выездном формате в гольф-клубе «Nurtau». Начнем со стратегической сессии в формате бизнес-завтрака на тему: «Тренды мировой логистики: цифровая валюта и другие альтернативные инструменты взаиморасчетов» и продолжим неформальным общением за игрой в гольф.

. Второй день Форума пройдет в выездном формате в гольф-клубе «Nurtau». Начнем со стратегической сессии в формате бизнес-завтрака на тему: и продолжим неформальным общением за игрой в гольф. 24-25 апреля. Ознакомительный бизнес-тур, посещение транспортно-логистических объектов Группы «PTC Holding» на пограничном переходе Достык – Алашанькоу, границе республик Казахстана и Китая.

Ключевые темы Форума

Современные торговые потоки: тенденции вызовы и перспективы

Международная региональная кооперация: роль и возможности для развития новых транспортных коридоров

Ключевые проекты, реализуемые в странах Большой Евразии для обеспечения транспортной связуемости и развития торговых связей

Новые горизонты глобальной контейнерной логистики: маршруты, технологии и цифровые решения

Трансъевразийские коридоры: партнерство на фоне многополярного мира

Международные автомобильные перевозки: вызовы и перспективы и др.

Участники Форума

«ESE ASIA-2025» объединит:

Участников из более чем 20 стран, включая представителей России, Казахстана, Китая, Индии, стран Европы и Ближнего Востока;

Лидеров отрасли – от топ-менеджеров крупнейших транспортных компаний и государственных органов до ведущих экспертов аналитических центров и академических институтов.

Среди подтверждённых гостей – представители таких компаний, как PTC-Holding, ПАО «ТрансКонтейнер», ТГ FESCO, KTZ Express, China Merchants Group, LX Pantos и многие другие. Форум также посетят высокопоставленные делегаты железных дорог, министерств транспорта и таможенных органов стран ЕАЭС и СНГ.

Организаторы Форума

Организатором форума выступает Единое Сообщество Экспедиторов (организатор транспортных форумов «ЕСЭ» в России) совместно с Королевским Институтом логистики и транспорта CILT Central Asia (Казахстан), при поддержке Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП).

Успейте подать заявку на участие, чтобы в формате «без галстуков» иметь возможность оперативно обсудить задачи и пути их решений на Форуме ЕСЭ ASIA-2025!

Более подробная информация о программе и условиях участия на официальном сайте мероприятия https://eseforum.ru/ese-asia-2025

Реклама. ООО «Восток». ERID:2SDnjf44UX6