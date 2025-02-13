Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Translogistica Ural 2025: центральное событие транспортно-логистической отрасли Урала
13.02.2025

Translogistica Ural 2025: центральное событие транспортно-логистической отрасли Урала

    • С 29 по 31 октября 2025 года в Екатеринбурге, на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо», пройдет региональная выставка-форум по логистике, коммерческому транспорту и складскому оборудованию Translogistica Ural 2025. Это уникальная возможность для компаний представить свои решения, наладить деловые контакты и ознакомиться с актуальными трендами в транспортно-логистической сфере. Translogistica Ural 2025: центральное событие транспортно-логистической отрасли Урала

    В 2024 году количество целевых посетителей выросло на 15%. На выставке присутствовали руководители и специалисты отделов логистики промышленных предприятий, логистических и торговых компаний (грузовладельцы), компаний-конечных заказчиков (грузовладельцы) и управляющие складом. Среди посетителей специалисты таких компаний, как Деловые линии, УГМК, АвтоТрансУрал, Первый гипермаркет мебели, Сталепромышленная компания, Пермская бетонная компания, РЖД, Уралэлектромедь, завод УралАсбест, Кировградский завод твердых сплавов, Промснабкомплект, Европак-Юг, Торговый дом ТМК, Магнитогорский завод точной металлообработки, Стройкомплект, Черкашин и партнеръ, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Уралтрансхолдинг, Быстринский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», Бергауф строительные технологии, Е-Транс 66, ГКУ СО «Управление автодорог», УралХиммаш, Евросиб СПб – ТС, Свердловская пригородная компания, ЮжУралКартон, Россети-Урал, ПромСтройМонтаж, Урал-Контейнер, Уралэлектромедь, ЛК Европлан и многие другие.

    В 2024 году также число компаний-участников увеличилось на 20%, а их география расширилась: Свердловская область и Екатеринбург, Москва, Тюмень, Челябинск, Казань, Иннополис, Владивосток, Новороссийск, Новосибирск и другие регионы России.

    В рамках выставочной экспозиции в 2025 компании будут представлены в разделах:

    • транспортно-логистические услуги;
    • информационные технологии для логистики;
    • складские технологии и оборудование;
    • коммерческий транспорт и запчасти для его обслуживания.

    Translogistica Ural 2025: центральное событие транспортно-логистической отрасли УралаДеловая программа выставки-форума предложит участникам обсуждение ключевых вопросов оптимизации цепочек поставок, развития логистической инфраструктуры и внедрения инновационных технологий. Взаимодействие профессионалов отрасли в ходе мероприятий деловой программы Translogistica Ural способствует разработке действенных инструментов для оптимизации цепочек поставок, которые могут взять на вооружение все участники выставочного процесса.

    Одновременно с Translogistica Ural 2025 пройдут выставки InterFood Ural, FoodTech Ural и «Агропром Урал», объединённые общей концепцией «От поля до прилавка». Синергия мероприятий обеспечит высокий уровень посещаемости — более 4000 профессионалов, включая производителей, грузовладельцев и представителей торговли.

    Даты: 29-31 октября 2025 года

    Место: Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    Подходящих материалов не найдено


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.02.2025 Расширение ротации сервиса FESCO Intra Asia Service
    12.02.2025 Портфель заказов на контейнеровозы в ближайшее время достигнет 9 млн TEU
    11.02.2025 Hapag-Lloyd построит еще одну серию контейнеровозов
    10.02.2025 Индия планирует создать национальную контейнерную линию
    10.02.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 6, 2025
    10.02.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2024 вырос в 2 раза
    Госрегулирование Показать всё
    06.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Кингисеппскую таможню присоединяют к Санкт-Петербургской
    05.02.2025 Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота
    05.02.2025 Минтранс намерен упростить перемещение порожних вагонов
    03.02.2025 Расширен перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России
    29.01.2025 Показатели проекта по удалению затонувших судов на Дальнем Востоке полностью выполнены
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •