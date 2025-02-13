Translogistica Ural 2025: центральное событие транспортно-логистической отрасли Урала

С 29 по 31 октября 2025 года в Екатеринбурге, на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо», пройдет региональная выставка-форум по логистике, коммерческому транспорту и складскому оборудованию Translogistica Ural 2025. Это уникальная возможность для компаний представить свои решения, наладить деловые контакты и ознакомиться с актуальными трендами в транспортно-логистической сфере.

В 2024 году количество целевых посетителей выросло на 15%. На выставке присутствовали руководители и специалисты отделов логистики промышленных предприятий, логистических и торговых компаний (грузовладельцы), компаний-конечных заказчиков (грузовладельцы) и управляющие складом. Среди посетителей специалисты таких компаний, как Деловые линии, УГМК, АвтоТрансУрал, Первый гипермаркет мебели, Сталепромышленная компания, Пермская бетонная компания, РЖД, Уралэлектромедь, завод УралАсбест, Кировградский завод твердых сплавов, Промснабкомплект, Европак-Юг, Торговый дом ТМК, Магнитогорский завод точной металлообработки, Стройкомплект, Черкашин и партнеръ, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Уралтрансхолдинг, Быстринский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», Бергауф строительные технологии, Е-Транс 66, ГКУ СО «Управление автодорог», УралХиммаш, Евросиб СПб – ТС, Свердловская пригородная компания, ЮжУралКартон, Россети-Урал, ПромСтройМонтаж, Урал-Контейнер, Уралэлектромедь, ЛК Европлан и многие другие.

В 2024 году также число компаний-участников увеличилось на 20%, а их география расширилась: Свердловская область и Екатеринбург, Москва, Тюмень, Челябинск, Казань, Иннополис, Владивосток, Новороссийск, Новосибирск и другие регионы России.

В рамках выставочной экспозиции в 2025 компании будут представлены в разделах:

транспортно-логистические услуги;

информационные технологии для логистики;

складские технологии и оборудование;

коммерческий транспорт и запчасти для его обслуживания.

Деловая программа выставки-форума предложит участникам обсуждение ключевых вопросов оптимизации цепочек поставок, развития логистической инфраструктуры и внедрения инновационных технологий. Взаимодействие профессионалов отрасли в ходе мероприятий деловой программы Translogistica Ural способствует разработке действенных инструментов для оптимизации цепочек поставок, которые могут взять на вооружение все участники выставочного процесса.

Одновременно с Translogistica Ural 2025 пройдут выставки InterFood Ural, FoodTech Ural и «Агропром Урал», объединённые общей концепцией «От поля до прилавка». Синергия мероприятий обеспечит высокий уровень посещаемости — более 4000 профессионалов, включая производителей, грузовладельцев и представителей торговли.

Даты: 29-31 октября 2025 года

Место: Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»