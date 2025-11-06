Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Москве пройдет седьмой «Международный танк-контейнерный форум»
06.11.2025

В Москве пройдет седьмой «Международный танк-контейнерный форум»

    • Главное осеннее событие танк-контейнерной отрасли – седьмой «Международный танк-контейнерный форум» (ITCF-2025), в этом году состоится 13 ноября в парк-отеле «Шереметьевский».

    В этом году мы решили уйти от исторического партнерства с выставкой «ХИМИЯ-2025» и непосредственного нахождения на ее территории, и предоставить участникам и партнерам нашего форума новые возможности. При этом место проведения ITCF-2025 расположено недалеко от основной площадки выставки «ХИМИЯ-2025» – выставочного комплекса «Тимирязев-Центр», что даст возможность при желании посетить оба мероприятия.

    В Москве пройдет седьмой «Международный танк-контейнерный форум»Участники танк-контейнерного рынка – представители операторов, сервисных депо, промывочно-пропарочных станций, профильных комитетов и структур, традиционно объединятся в рамках мероприятия, чтобы обсудить актуальные вопросы развития отрасли.

    Программа седьмого «Международного танк-контейнерного форума» будет максимально охватывать темы, связанные с развитием новых маршрутов танк-контейнерных перевозок, инфраструктурными проектами, производством разных видов оборудования, ремонтом и обслуживанием танк-контейнеров.

    Свое участие с докладами уже подтвердили представители Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура», Министерства промышленности и торговли РФ, ОАО «РЖД», транспортной группы FESCO, Алюминиевой ассоциации, ФАУ «Российский Морской Регистр Судоходства» и других компаний. Кроме качественных эксклюзивных докладов, участникам форума будет предоставлена возможность продуктивного делового общения на профессиональной площадке, участия в отраслевых дискуссиях, а также проведения VIP-переговоров.

    Второй год подряд форум посетит делегация из Китая. Представители китайских логистических компаний, заводов-производителей оборудования и запчастей представят свои проекты и обсудят новые возможности российско-китайского сотрудничества в танк-контейнерной отрасли.

    Седьмой «Международный танк-контейнерный форум» пройдет при поддержке Евразийской ассоциации танк-контейнерных операторов (ЕАТКО), созданной в 2025 году. На мероприятии будут представлены основные задачи Ассоциации, освещена ее деятельность, рассказано об условиях членства.

    Специально к мероприятию будет подготовлен новый номер газеты Tank Container World, который выйдет на русском и английском языках. Форум станет не только итогом работы танк-контейнерной отрасли в 2025 году, но и заложит основы ее работы на перспективу, позволив уйти от основных рисков и барьеров в экономической и политической сферах.

    Генеральным информационным партнером седьмого «Международного танк-контейнерного форума» выступит деловой журнал «РЖД-Партнер», информационным партнером – SeaNews.

    Получить дополнительную информацию https://itcf2025.tankcontainerworld.ru/ и зарегистрироваться на седьмой «Международный танк-контейнерный форум» https://tankcontainerworld.ru/analytics/otkryta-registratsiya-itcf-2025/

     

     

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.01.2025
    7-я Транспортная конференция «ShippingRU 2025»
    27 марта 2025 года в Санкт-Петербурге
    Viva ConsultКонтейнерыКонференцияРемеди
    0
    12.09.2025
    III конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2025»
    21 октября 2025 года в г. Санкт-Петербург в Конгресс-центре «ПЕТРОКОНГРЕСС»
    Вива КонсалтКонференцияПортытерминалы
    0
    10.01.2025
    IV Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2025»
    Дата и место проведения: 23-24 апреля 2025, Астрахань, ГК «Маринс Гранд Отель Астрахань»
    АстраханьВива КонсалтКаспийКонференция
    0
    30.05.2025
    «Шиппинг-вояж 2025» на Неве
    В рамках новой серии деловых мероприятий на борту теплохода собрались профессионалы транспорта и логистики для профессионального общения.
    Вива КонсалтКонференцияШиппинг
    0
    04.09.2025
    VII Международная конференция «ТрансКонт 2025»: Определяя будущее контейнерной логистики в России
    Конференция пройдет 9-10 декабря в Москве, в современном Конгресс-Холле Инфопространство.
    КонференцияТрансКонт
    0
    04.03.2025
    Новые спикеры «ShippingRU 2025: контейнеры»
    Среди основных вопросов конференции конъюнктура рынка контейнерных перевозок.
    ShippingRuВива КонсалтКонференция
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.11.2025 Вместимость контейнерного флота MSC превысила отметку в 7 млн TEU
    07.11.2025 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q3 2025
    07.11.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 44, 2025
    06.11.2025 Российский проект морского контейнеровоза
    06.11.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025 снизился на 29,3%
    05.11.2025 Самые большие в мире контейнеровозы на СПГ будут ходить под французским флагом
    Госрегулирование Показать всё
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    05.11.2025 Введен временный запрет на вывоз технической серы
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •