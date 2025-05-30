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«Шиппинг-вояж 2025» на Неве
30.05.2025

«Шиппинг-вояж 2025» на Неве

    • 28 мая 2025 г. в Санкт-Петербурге прошло мероприятие «Шиппинг- вояж 2025». В рамках новой серии деловых мероприятий на борту теплохода собрались профессионалы транспорта и логистики для профессионального общения.

    Организаторами выступили компания «ВИВА КОНСАЛТ» и ЮФ «Ремеди».

    В непринужденной атмосфере прогулки по Неве делегаты обсудили динамику фрахтовых ставок и тенденции на рынке грузоперевозок, работу портов, оптимизацию логистических цепочек, санкционные ограничения и сложности в логистике сегодняшнего дня. Также затронули риски, защиту интересов участников рынка и новости морского права.

    Не обошли и тему судостроения, в частности, рентабельность в зависимости от используемых в перевозках судов, модернизацию и новые проекты, экономию топлива в соответствии с настоящими и будущими экологическим требованиям и многие другие вопросы.

    Среди докладчиков и участников дискуссии выступили компании: Шелеметьева Елена, директор по маркетингу ИАА SeaNews, Головизнин Александр, директор по направлению аналитика и логистика «Морстройтехнологии», Селезнёва Алла, директор по развитию и экономическому анализу «Ленгипроречтранса», Дадделл Андрей, менеджер по логистике «Steelena DMCC (Группа НЛМК)», Супруненко Андрей, генеральный директор «ЮФ «Ремеди», Мищенко Вадим, генеральный директор «Морского Инжинирингового Центра СПб», Космачевский Андрей, председатель Коллегии адвокатов «Адмиралтейская», а также представители компаний «Алтайский завод дизельных агрегатов», «Лоцман Бридж СПб», «Евросиб СПб-ТС», «Интранс», «Нэко Лайн Азия» и «СК «Котлин». Модератором деловой части стал Владислав Букин, главный редактор ИА «Медиапалуба».

    Продолжилась прогулка фуршетом, музыкой, свободным общением, новыми знакомствами, ну и конечно прекрасные видами города на Неве.

    А как провели этот день вы?

    Приглашаем Вас на наши следующие мероприятия, ООО «ВИВА КОНСАЛТ», тел. многоканальный: +7(958)19-77-503, info@vivaconsult.ru,

    сайт: https://vivaconsult.ru/ru/

     

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