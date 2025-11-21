Конференция «Логистика готовых автомобилей 2025»

20 ноября 2025г. в Москве прошла третья конференция «ЛОГИСТИКА ГОТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ».

Организатор мероприятия- «ВИВА КОНСАЛТ». Конференция проводилась при поддержке компаний «TMBCL», «ТЕХНОВИЗА», «АДС-карго», «РАКОДО АВТО», «Тандем Трэк» и «Canavara Logistics».

Среди делегатов на площадке присутствовали представители отечественных и иностранных автопроизводителей, дилерских и дистрибьюторских центров, транспортно-экспедиционных компаний, контейнерных линий, ро-ро, авто- и жд перевозчиков, портов, терминалов, операторов морского флота и жд подвижного состава, инвестиционных, юридических и страховых фирм, разработчиков ПО и смежных направлений отрасли.

Первую сессию о конъюнктуре российского автомобильного рынка открыла Татьяна Арабаджи, директор НАПИ, с докладом о трендах автомобильного рынка в современных условиях. Кейс о выстраивании устойчивой работы логистического подразделения в эпоху перемен представил руководитель отдела планирования и качества логистики «ГРЕЙТ ВОЛЛ МОТОР РУС». Представитель Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» сделал подробный обзор логистики импортных автомобилей в контейнерах. Директор по развитию компании «ТЕХНОВИЗА» рассказал об IT аспекте работы транспортной компании- о минимизации влияния человеческого фактора на функционирование логистических цепочек.

Следующая сессия представляла собой круглый стол, который был посвящен проблематике и рискам на рынке перевозок товарных автомобилей. Вел дискуссию Андрей Котерев, президент Ассоциации перевозчиков автомобилей, который задал тон обсуждению своим докладом о перевозке автомобилей на неспециализированном транспорте. Поддержали вступление компании «Тандем Трэк» и «АСП «Нарвские Ворота», осветив проблематику и возможности цифровых систем, а также страхование такого дорогостоящего груза как автомобили.

Кроме того, спикеры и аудитория активно обсудили первый срез (2022-2025гг.)- опыт работы на китайском грузовом автотранспорте по сравнению с отечественным и с ранее очень популярным, но постепенно выходящим из строя, европейским.

Далее конференцию продолжили блоки о железнодорожной и морской логистике готовых автомобилей. Модератором сессий выступил Александр Булыгин, руководитель представительства компании «TMBC Logistics». Директор компании «Sino-Worlink / SIRA Logistics» сделал обзор перевозок автомобилей железнодорожным транспортом из Китая в Россию. Руководитель юридического отдела «Canavara Logistics» представил подробный практический кейс — юридический аспект взаимодействия с ОАО «РЖД». О новых технических и организационных решениях мультимодальности и бесшовности транспортной логистики рассказал генеральный директор «РАКОДО АВТО». ЖД логистику в контейнерах осветил представитель компании «Евросиб СПб-ТС».

Далее модератор блока поделился аналитикой перевозок автомобилей и накатной техники на ро-ро судах и перспективами для России в этом ключе. Тему морской контейнерной логистики для автопрома раскрыл заместитель коммерческого директора по продажам «ФЕСКО Интегрированный транспорт», а представитель «УК «Глобал Портс» рассказал о портовой логистике, перетарке и терминальном хранении товарных автомобилей.

Следует отметить, что темы докладов не оставили аудиторию равнодушной, и каждая сессия вовлекала зал в активное обсуждение вопросов.

Завершилась конференция фуршетом, где участники смогли пообщаться друг с другом в непринужденной атмосфере.

Контакты организаторов конференции: info@vivaconsult.ru, +7(958)19-77-50