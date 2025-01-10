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IV Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2025»
10.01.2025

IV Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2025»

    • IV Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2025»

    мероприятие, посвященное актуальным вопросам грузоперевозок по транспортному коридору «Север-Юг» и сопредельным маршрутам.

    Организаторы: ВИВА КОНСАЛТ, Ассоциация «Афанасий Никитин»

    Дата и место проведения: 23-24 апреля 2025, Астрахань, ГК «Маринс Гранд Отель Астрахань»

    МТК «Север-Юг» крепко держится в «топе» новостей транспортного рынка России, это маршрут, на котором попробовало свои логистические силы множество компаний. Кто-то наладил цепи поставок и укрепился в регионе, а кто-то столкнулся с массой непреодолимых сложностей.

    Как выйти на показатели рентабельности, как преодолеть «бутылочные горлышки» этой транспортной артерии: ее не всегда высокую на разных переделах сухопутную и река-море пропускную способность, особенности ВЭД и международного делового общения между участниками рынка Каспийского бассейна? Ответ ближе чем кажется: пути сделать транспортный бизнес выгодным на этом направлении обсудят между собой делегаты на уже IV-м форуме «Транспортная логистика Каспийского региона».

    На форуме ожидается 250+ делегатов: в одной локации вы встретите всех, кто необходим для успешной работы логистики— порты, терминалы, стивидорные компании, экспедиторов, логистические компании, грузовладельцев, судовладельцев, судостроителей, жд операторов, автоперевозчиков, профильные ассоциации, инвестиционные компании, государственные органы, местные администрации и др. сопутствующие сегменты отрасли.

    География участников: Россия, Иран, ОАЭ, Индия, Туркменистан, Казахстан, Беларусь, Азербайджан и др.

    Программа форума:

    23 апреля запланированы экскурсии в порты и на одну из судостроительных площадок Астрахани (по предварительной записи).

    24 апреля в программе форума ожидаются доклады профессионалов транспортной отрасли: представителей частного бизнеса, профильных ассоциаций и госорганов.

    В завершение пленарного дня – АФТЕРПАТИ, отличная развлекательная программа и неформальное общение с коллегами по «цеху».

    Среди основных вопросов форума:

    • Транспортно-логистический потенциал Каспийского региона.
    • Конъюнктура фрахтового рынка и основные грузопотоки региона.
    • Новые ветки маршрута — перспективы и возможности.
    • Портовые мощности: пропускная способность.
    • Логистические центры и ОЭЗ в рамках МТК «Север-Юг».
    • Железнодорожная логистика в регионе.
    • Грузовая база и судоходство на Волге. Инфраструктурные ограничения и рентабельность

                грузоперевозок.

    • Особенности и риски маршрута, возможные решения.

    Получить подробную информацию об условиях участия в форуме можно по

    тел. +7 (958) 197-75-03, либо по адресу info@vivaconsult.ru

    Веб-сайт мероприятия: https://vivaconsult.ru/conferences/caspian2025/ или https://forumcaspian.ru/

     

    Будем рады видеть Вашу компанию среди участников форума!

     

    Реклама. ООО «ВИВА КОНСАЛТ». ERID:2SDnjdPQRhW


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