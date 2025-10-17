30-31 октября 2025 года, по адресу: Москва, Тверская 22, Hotel Continental, состоится XVIII конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе» (НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ — 2025).
На Пленарной сессии участкам будет представлен Обзор проектов ПАО «Газпром» по обустройству морских нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе.
Участники обсудят стратегию развития шельфовых проектов, текущие и перспективные планы по обустройству месторождений на шельфе.
В программе конференции «Нефтегазшельф-2025:
- Нефтегазовый шельф России: текущее состояние и перспективы развития
- Обзор проектов ПАО «Газпром» по обустройству морских нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе
- Программа развития шельфа Дальнего Востока и Арктики
- Ассоциация «Шельф»
- Государственная поддержка импортозамещения оборудования для бурения на море
- Программа стимулирования обратного инжиниринга критически важных комплектующих для нефтегазового комплекса
- Контроль производства отечественного оборудования для системы подводной добычи.
- Реверс-инжиниринг оборудования для подводной добычи
- Опыт разработки подводных манифольдов для подводного добычного комплекса
- Комплексный проектный подход по реализации политики импортозамещения
- Программа планирования и обеспечения готовности ликвидации открытых фонтанов на шельфе
- Реализация корпоративной программы сохранения биологического разнообразия
- Подводно-технические работы на Киринском ГКМ и Южно-Киринском месторождении
- Повышение эффективности выполнения проектов обустройства нефтегазового шельфа
- Технологии строительства и комплексный инжиниринг в рамках проекта обустройства Южно-Киринского месторождения
- Текущее состояние и перспективы развития специализированного флота
- Особенности проведения морского гарантийного сюрвея
В конференции примут участие: Газпром, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, Газпром шельфпроект, Газпром инвест, Газпромнефть-Снабжение, Сахалинская Энергия, Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок (Роснефть), Инженерно-производственные решения, СПМБМ «МАЛАХИТ», Концерн «Калашников», Морская арктическая геологоразведочная экспедиция, представители нефтесервисных компаний, производителей оборудования, судостроительных компаний, инжиниринговые и проектные организации и многие другие.
