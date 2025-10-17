Информационно-аналитическое агентство
Обзор проектов ПАО «Газпром» по обустройству морских нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе
17.10.2025

Обзор проектов ПАО «Газпром» по обустройству морских нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе

    • 30-31 октября 2025 года, по адресу: Москва, Тверская 22, Hotel Continental, состоится XVIII конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе» (НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ — 2025).

    На Пленарной сессии участкам будет представлен Обзор проектов ПАО «Газпром» по обустройству морских нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе.

    Участники обсудят стратегию развития шельфовых проектов, текущие и перспективные планы по обустройству месторождений на шельфе.

    В программе конференции «Нефтегазшельф-2025:

    • Нефтегазовый шельф России: текущее состояние и перспективы развития
    • Обзор проектов ПАО «Газпром» по обустройству морских нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе
    • Программа развития шельфа Дальнего Востока и Арктики
    • Ассоциация «Шельф»
    • Государственная поддержка импортозамещения оборудования для бурения на море
    • Программа стимулирования обратного инжиниринга критически важных комплектующих для нефтегазового комплекса
    • Контроль производства отечественного оборудования для системы подводной добычи.
    • Реверс-инжиниринг оборудования для подводной добычи
    • Опыт разработки подводных манифольдов для подводного добычного комплекса
    • Комплексный проектный подход по реализации политики импортозамещения
    • Программа планирования и обеспечения готовности ликвидации открытых фонтанов на шельфе
    • Реализация корпоративной программы сохранения биологического разнообразия
    • Подводно-технические работы на Киринском ГКМ и Южно-Киринском месторождении
    • Повышение эффективности выполнения проектов обустройства нефтегазового шельфа
    • Технологии строительства и комплексный инжиниринг в рамках проекта обустройства Южно-Киринского месторождения
    • Текущее состояние и перспективы развития специализированного флота
    • Особенности проведения морского гарантийного сюрвея

    Запросить программу Нефтегазшельф-2025 »

    В конференции примут участие: Газпром, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, Газпром шельфпроект, Газпром инвест, Газпромнефть-Снабжение, Сахалинская Энергия, Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок (Роснефть), Инженерно-производственные решения, СПМБМ «МАЛАХИТ», Концерн «Калашников», Морская арктическая геологоразведочная экспедиция, представители нефтесервисных компаний, производителей оборудования, судостроительных компаний, инжиниринговые и проектные организации и многие другие.

    Зарегистрировать участника Нефтегазшельф-2025 »

    Телефоны.: (495) 514-4468, 514-5856

    info@ngk.ru; www.n-g-k.ru

     


    • Добавить комментарий

  •  




