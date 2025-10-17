Обзор проектов ПАО «Газпром» по обустройству морских нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе

30-31 октября 2025 года, по адресу: Москва, Тверская 22, Hotel Continental, состоится XVIII конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе» (НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ — 2025).

На Пленарной сессии участкам будет представлен Обзор проектов ПАО «Газпром» по обустройству морских нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе.

Участники обсудят стратегию развития шельфовых проектов, текущие и перспективные планы по обустройству месторождений на шельфе.

В программе конференции «Нефтегазшельф-2025:

Нефтегазовый шельф России: текущее состояние и перспективы развития

Обзор проектов ПАО «Газпром» по обустройству морских нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе

Программа развития шельфа Дальнего Востока и Арктики

Ассоциация «Шельф»

Государственная поддержка импортозамещения оборудования для бурения на море

Программа стимулирования обратного инжиниринга критически важных комплектующих для нефтегазового комплекса

Контроль производства отечественного оборудования для системы подводной добычи.

Реверс-инжиниринг оборудования для подводной добычи

Опыт разработки подводных манифольдов для подводного добычного комплекса

Комплексный проектный подход по реализации политики импортозамещения

Программа планирования и обеспечения готовности ликвидации открытых фонтанов на шельфе

Реализация корпоративной программы сохранения биологического разнообразия

Подводно-технические работы на Киринском ГКМ и Южно-Киринском месторождении

Повышение эффективности выполнения проектов обустройства нефтегазового шельфа

Технологии строительства и комплексный инжиниринг в рамках проекта обустройства Южно-Киринского месторождения

Текущее состояние и перспективы развития специализированного флота

Особенности проведения морского гарантийного сюрвея

Запросить программу Нефтегазшельф-2025 »

В конференции примут участие: Газпром, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, Газпром шельфпроект, Газпром инвест, Газпромнефть-Снабжение, Сахалинская Энергия, Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок (Роснефть), Инженерно-производственные решения, СПМБМ «МАЛАХИТ», Концерн «Калашников», Морская арктическая геологоразведочная экспедиция, представители нефтесервисных компаний, производителей оборудования, судостроительных компаний, инжиниринговые и проектные организации и многие другие.

Зарегистрировать участника Нефтегазшельф-2025 »

Телефоны.: (495) 514-4468, 514-5856

info@n—g—k.ru; www.n-g-k.ru