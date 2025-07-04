III Конференция «ЛОГИСТИКА ГОТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2025» – деловое мероприятие, посвященное рынку перевозок готовой автопродукции.

Дата и место проведения: 20 ноября 2025, Москва, отель «Лесная Сафмар»

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

Генеральный партнер: ТMBC Logistics

Отраслевые партнеры: Ассоциация перевозчиков автомобилей, РЖД-Партнер, НАПИ.

Российский рынок готовых автомобилей: легковых, грузовых и спецтехники претерпел за последнее время значительные изменения. Он практически завоеван китайскими производителями, однако отечественные заводы тоже не стоят на месте, предлагая новую продукцию российскому и иностранному потребителю. Тем не менее, волны поставок уже начинают захлестывать потребительские берега: сегодняшний режим ожидания в продажах автомобилей требует корректировки и транспортно-логистической составляющей.

Кто, как и в каких объемах производит и перевозит автомобили, как выстраиваются логистические цепочки, какие сложности и перспективы на горизонте участников рынка FVL, как китайский автомобиль превращается в отечественный и как российская спецтехника отправляется на экспорт – об этом всем можно узнать на конференции, которая уже третий год собирает профессионалов транспорта и логистики, производителей и дилеров готовых автомобилей.

Конференция «ЛОГИСТИКА ГОТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2025» открывает новые возможности для бизнеса, это комплексный подход к решению актуальных вопросов перевозок, сотрудничество и обмен опытом в ходе выступлений экспертов, дискуссий и личного общения между игроками логистического рынка сегмента транспортировки готовых автомобилей.

Среди ключевых вопросов:

Объемы производства отечественных автомобилей. Спрос и предложение.

Состояние рынка внутренних и внешних перевозок, объемы импорта и экспорта автомобильной продукции. Логистика и цепи поставок в новых реалиях.

Железнодорожные перевозки готовых автомобилей.

Морские перевозки: ро-ро и в контейнерах.

Транспортировка автомобилей автовозами.

Логистика последней мили.

Мультимодальность и безбарьерная среда FVL.

Получить более подробную информацию об условиях участия в конференции, запросить программу, выставочные и прочие маркетинговые опции вы можете у наших консультантов по тел. +7(958)19-77-503, либо, направив письмо на info@vivaconsult.ru

Сайт конференции: https://vivaconsult.ru/conferences/logistika-auto-2025/

Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

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