III Конференция «ЛОГИСТИКА ГОТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2025» – деловое мероприятие, посвященное рынку перевозок готовой автопродукции.
Дата и место проведения: 20 ноября 2025, Москва, отель «Лесная Сафмар»
Организатор: ВИВА КОНСАЛТ
Генеральный партнер: ТMBC Logistics
Отраслевые партнеры: Ассоциация перевозчиков автомобилей, РЖД-Партнер, НАПИ.
Российский рынок готовых автомобилей: легковых, грузовых и спецтехники претерпел за последнее время значительные изменения. Он практически завоеван китайскими производителями, однако отечественные заводы тоже не стоят на месте, предлагая новую продукцию российскому и иностранному потребителю. Тем не менее, волны поставок уже начинают захлестывать потребительские берега: сегодняшний режим ожидания в продажах автомобилей требует корректировки и транспортно-логистической составляющей.
Кто, как и в каких объемах производит и перевозит автомобили, как выстраиваются логистические цепочки, какие сложности и перспективы на горизонте участников рынка FVL, как китайский автомобиль превращается в отечественный и как российская спецтехника отправляется на экспорт – об этом всем можно узнать на конференции, которая уже третий год собирает профессионалов транспорта и логистики, производителей и дилеров готовых автомобилей.
Конференция «ЛОГИСТИКА ГОТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2025» открывает новые возможности для бизнеса, это комплексный подход к решению актуальных вопросов перевозок, сотрудничество и обмен опытом в ходе выступлений экспертов, дискуссий и личного общения между игроками логистического рынка сегмента транспортировки готовых автомобилей.
Среди ключевых вопросов:
- Объемы производства отечественных автомобилей. Спрос и предложение.
- Состояние рынка внутренних и внешних перевозок, объемы импорта и экспорта автомобильной продукции. Логистика и цепи поставок в новых реалиях.
- Железнодорожные перевозки готовых автомобилей.
- Морские перевозки: ро-ро и в контейнерах.
- Транспортировка автомобилей автовозами.
- Логистика последней мили.
- Мультимодальность и безбарьерная среда FVL.
Получить более подробную информацию об условиях участия в конференции, запросить программу, выставочные и прочие маркетинговые опции вы можете у наших консультантов по тел. +7(958)19-77-503, либо, направив письмо на info@vivaconsult.ru
Сайт конференции: https://vivaconsult.ru/conferences/logistika-auto-2025/
Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!
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