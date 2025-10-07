11 декабря 2025 года в г. Москве состоится XХIII Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» (РТУ).

Место проведения: г. Москва, Смоленская ул., д. 5, отель «Золотое кольцо».

Мероприятие пройдет в офлайн-формате с возможностью онлайн-подключения.

Организатор конференции: журнал «РЖД-Партнер».

В программе:

Деловой завтрак (по приглашениям) в 09.00.

«Макроэкономическая ситуация в России сквозь призму влияния на транспортный комплекс»

Пленарная дискуссия

«Российский транспортный рынок: куда идет вектор развития?»

Дискуссии:

Как операторам сохранить качество услуг в условиях нестабильной сетевой обстановки?

Цифровизация на железнодорожном транспорте: от пилотных проектов – к системному уровню.

Производство и ремонт парка: как сохранить отрасль в условиях падения спроса?

Контейнерные перевозки: структурная перенастройка или фаза трансформации?

Апгрейд тарифной системы: чего ждать грузовладельцам?

Торжественный фуршет

Подробная программа и стоимость участия в РТУ-2025 предоставляются по запросу.

«Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» – это:

специализированная конференция для грузовладельцев, транспортно-логистических компаний, операторов железнодорожного подвижного состава, стивидорных компаний с участием представителей регуляторных органов и железнодорожного перевозчика;

обсуждение актуальных вопросов организации перевозок железнодорожным и другими видами транспорта, механизмов взаимодействия грузоотправителей с регуляторами и ОАО «РЖД», а также операторскими компаниями;

поиск наиболее эффективного алгоритма работы между всеми видами транспорта;

анализ успешных кейсов транспортных компаний, оценка инновационных предложений для грузовладельцев, улучшающих качество предоставляемого им сервиса;

получение эксклюзивной информации от ведущих представителей транспортного бизнеса;

дискуссии в максимально открытом и откровенном ключе.

По вопросам участия обращайтесь в редакцию журнала «РЖД-Партнер»:

тел.: +7 (812) 418-34-90

e-mail: conf@rzd-partner.ru

Специальная страница мероприятия https://spec.rzd-partner.ru/rtu_2025