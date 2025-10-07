Информационно-аналитическое агентство
XХIII Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» (РТУ)
07.10.2025

XХIII Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» (РТУ)

    • 11 декабря 2025 года в г. Москве состоится XХIII Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» (РТУ).

    Место проведения: г. Москва, Смоленская ул., д. 5, отель «Золотое кольцо».

    Мероприятие пройдет в офлайн-формате с возможностью онлайн-подключения.  

     

    Организатор конференции: журнал «РЖД-Партнер».

    В программе:

    Деловой завтрак (по приглашениям) в 09.00.

    «Макроэкономическая ситуация в России сквозь призму влияния на транспортный комплекс»

    Пленарная дискуссия

    «Российский транспортный рынок: куда идет вектор развития?»

    Дискуссии:

    • Как операторам сохранить качество услуг в условиях нестабильной сетевой обстановки?
    • Цифровизация на железнодорожном транспорте: от пилотных проектов – к системному уровню.
    • Производство и ремонт парка: как сохранить отрасль в условиях падения спроса?
    • Контейнерные перевозки: структурная перенастройка или фаза трансформации?
    • Апгрейд тарифной системы: чего ждать грузовладельцам?

    Торжественный фуршет

    Подробная программа и стоимость участия в РТУ-2025 предоставляются по запросу.

    «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» – это:

    • специализированная конференция для грузовладельцев, транспортно-логистических компаний, операторов железнодорожного подвижного состава, стивидорных компаний с участием представителей регуляторных органов и железнодорожного перевозчика;
    • обсуждение актуальных вопросов организации перевозок железнодорожным и другими видами транспорта, механизмов взаимодействия грузоотправителей с регуляторами и ОАО «РЖД», а также операторскими компаниями;
    • поиск наиболее эффективного алгоритма работы между всеми видами транспорта;
    • анализ успешных кейсов транспортных компаний, оценка инновационных предложений для грузовладельцев, улучшающих качество предоставляемого им сервиса;
    • получение эксклюзивной информации от ведущих представителей транспортного бизнеса;
    • дискуссии в максимально открытом и откровенном ключе.

     

    По вопросам участия обращайтесь в редакцию журнала «РЖД-Партнер»:

    тел.: +7 (812) 418-34-90  

    e-mail: conf@rzd-partner.ru

    Специальная страница мероприятия https://spec.rzd-partner.ru/rtu_2025


