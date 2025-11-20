Международный форум и выставка “Транспортно-логистические терминалы России”

17–18 июня 2026 года, Санкт-Петербург
Компания Vostock Capital приглашает принять участие в ключевом событии отрасли — Международном форуме и выставке «Транспортно-логистические терминалы России», который состоится 17–18 июня 2026 года в Санкт-Петербурге.
Мероприятие объединит руководителей транспортно-логистических компаний, операторов терминалов, инвесторов, представителей федеральных и региональных органов власти, а также ведущих экспертов в области инфраструктурного развития. Форум станет уникальной площадкой для обсуждения инвестиционных проектов, внедрения инноваций и развития терминальной инфраструктуры России.
Ключевые темы форума:
- Развитие транспортно-логистических терминалов России: тенденции, вызовы и перспективы отрасли;
- Строительство и модернизация терминалов: обмен опытом и лучшие кейсы реализации крупных инфраструктурных проектов;
- Инновации и технологии в транспортной логистике: цифровизация, автоматизация, экология;
- Финансирование проектов: механизмы привлечения инвестиций и оптимизация финансовых моделей;
- Мультимодальные потоки: эффективная координация железнодорожных, морских, автомобильных и авиационных перевозок;
- Возможности развития ТЛТ в удаленных регионах России.
Почему стоит участвовать:
- 200+ участников: топ-менеджмент логистических предприятий, инвесторы, представители власти;
- 30+ выступлений с эксклюзивной информацией от руководителей отрасли;
- 20+ инвестиционных проектов по строительству и модернизации ТЛТ;
- Круглые столы, технические дискуссии и тематические сессии;
- Торжественный коктейльный приём, VIP-переговоры, неформальное общение и новые партнёрства.
Контактная информация:
Ирина Войтенко
Продюсер Проекта