Международный форум и выставка “Транспортно-логистические терминалы России”
20.11.2025

Международный форум и выставка “Транспортно-логистические терминалы России”

    • 17–18 июня 2026 года, Санкт-Петербург

    Компания Vostock Capital приглашает принять участие в ключевом событии отрасли — Международном форуме и выставке «Транспортно-логистические терминалы России», который состоится 17–18 июня 2026 года в Санкт-Петербурге.

    Мероприятие объединит руководителей транспортно-логистических компаний, операторов терминалов, инвесторов, представителей федеральных и региональных органов власти, а также ведущих экспертов в области инфраструктурного развития. Форум станет уникальной площадкой для обсуждения инвестиционных проектов, внедрения инноваций и развития терминальной инфраструктуры России.

    Ключевые темы форума:

    • Развитие транспортно-логистических терминалов России: тенденции, вызовы и перспективы отрасли;
    • Строительство и модернизация терминалов: обмен опытом и лучшие кейсы реализации крупных инфраструктурных проектов;
    • Инновации и технологии в транспортной логистике: цифровизация, автоматизация, экология;
    • Финансирование проектов: механизмы привлечения инвестиций и оптимизация финансовых моделей;
    • Мультимодальные потоки: эффективная координация железнодорожных, морских, автомобильных и авиационных перевозок;
    • Возможности развития ТЛТ в удаленных регионах России.

    Почему стоит участвовать:

    • 200+ участников: топ-менеджмент логистических предприятий, инвесторы, представители власти;
    • 30+ выступлений с эксклюзивной информацией от руководителей отрасли;
    • 20+ инвестиционных проектов по строительству и модернизации ТЛТ;
    • Круглые столы, технические дискуссии и тематические сессии;
    • Торжественный коктейльный приём, VIP-переговоры, неформальное общение и новые партнёрства.

    Участвовать в мероприятии

    Контактная информация:

    Ирина Войтенко
    Продюсер Проекта


