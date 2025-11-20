Международный форум и выставка “Транспортно-логистические терминалы России”

17–18 июня 2026 года, Санкт-Петербург

Компания Vostock Capital приглашает принять участие в ключевом событии отрасли — Международном форуме и выставке «Транспортно-логистические терминалы России», который состоится 17–18 июня 2026 года в Санкт-Петербурге.

Мероприятие объединит руководителей транспортно-логистических компаний, операторов терминалов, инвесторов, представителей федеральных и региональных органов власти, а также ведущих экспертов в области инфраструктурного развития. Форум станет уникальной площадкой для обсуждения инвестиционных проектов, внедрения инноваций и развития терминальной инфраструктуры России.

Ключевые темы форума:

Развитие транспортно-логистических терминалов России: тенденции, вызовы и перспективы отрасли ;

; Строительство и модернизация терминалов : обмен опытом и лучшие кейсы реализации крупных инфраструктурных проектов;

: обмен опытом и лучшие кейсы реализации крупных инфраструктурных проектов; Инновации и технологии в транспортной логистике: цифровизация, автоматизация, экология;

в транспортной логистике: цифровизация, автоматизация, экология; Финансирование проектов : механизмы привлечения инвестиций и оптимизация финансовых моделей;

: механизмы привлечения инвестиций и оптимизация финансовых моделей; Мультимодальные потоки : эффективная координация железнодорожных, морских, автомобильных и авиационных перевозок;

: эффективная координация железнодорожных, морских, автомобильных и авиационных перевозок; Возможности развития ТЛТ в удаленных регионах России.

Почему стоит участвовать:

200+ участников: топ-менеджмент логистических предприятий, инвесторы, представители власти;

30+ выступлений с эксклюзивной информацией от руководителей отрасли;

20+ инвестиционных проектов по строительству и модернизации ТЛТ;

Круглые столы, технические дискуссии и тематические сессии;

Торжественный коктейльный приём, VIP-переговоры, неформальное общение и новые партнёрства.

Участвовать в мероприятии

Контактная информация:

Ирина Войтенко

Продюсер Проекта