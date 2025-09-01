18-я Международная выставка и конференция «НЕВА 2025»

С 23 по 26 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге, на территории КВЦ «Экспофорум», состоится 18-я Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «НЕВА 2025» – уникальное событие в мире гражданского судостроения и судоходства, которое традиционно привлекает свыше 35 000 участников из России и более 30 стран мира. Общая площадь экспозиции составит около 50 000 кв. м. Более 700 экспонентов представят свои передовые разработки и технологии, охватывающие все аспекты морской отрасли – от судостроения и судоходства до освоения океана и шельфа.

«НЕВА» традиционно проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Морской коллегии Российской Федерации, Минтранса России, Минпромторга России, Министерства иностранных дел России, Правительства Санкт-Петербурга и др.

Стратегическим партнером выставки «НЕВА 2025» выступает Объединенная судостроительная корпорация. Титульными партнерами – ГК «Росатом», Российский морской регистр судоходства, СРП «ПРЕГОЛЬ». Официальными партнерами стали КМП, ВКО «Алмаз-Антей», ФГУП «Росморпорт», «Валком», «Морская Техника», «Аквамарин». Партнеры деловой программы – Строительная дноуглубительная компания, «ЮМАТЕКС Термо», «Винета», Алюминиевая Ассоциация, «Русский Свет», «Артбиография», НПП «ОРИОН». Партнер культурной программы – «Нева Тревел».

Предстоящее событие станет очередной важной вехой для российских и зарубежных профессионалов морской отрасли. Участников «НЕВЫ 2025» ждет насыщенная программа, включающая обширную выставочную экспозицию, актуальные дискуссии, а также разнообразные культурные и спортивные мероприятия.

В международную экспозицию войдут масштабные национальные павильоны Китая, Турции и Ирана. Среди иностранных участников выставки будут представители таких стран, как Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Южная Корея, Япония, Малайзия, Конго, Камерун, Греция, Нигерия, Египет, Беларусь, Азербайджан, Латвия и Казахстан. В рамках специальных мероприятий международного сотрудничества пройдет бизнес-завтрак «Перспективные направления и эффективные модели российско-китайского делового сотрудничества в судостроении и судоходстве», организованный совместно с Российским морским регистром судоходства.

Одной из полезных площадок выставки «НЕВА 2025» станет Центр деловых контактов – эффективный инструмент для поиска потенциальных партнеров и клиентов. Он предоставит участникам возможность провести прямые переговоры в комфортной обстановке, назначить встречи с интересующими компаниями, расширить пул и качество деловых контактов.

С целью упрощения навигации на площадке всем участникам выставки будет доступно официальное мобильное приложение. С его помощью участники смогут находить нужные стенды, информацию о компаниях в каталоге, проверять расписание мероприятий выставки, формировать свое расписание с посещением важных сессий, назначать встречи в Центре деловых контактов, читать новости, смотреть прямые трансляции.

Впервые в рамках международной выставки «НЕВА 2025» пройдет первая национальная премия «Морской Олимп». Это событие объединит ведущих профессионалов и компании, стремящихся к технологическому лидерству и развитию судостроения и судоходства в России. Конкурс учрежден компанией «НЕВА-Интернэшнл» и Российским морским регистром судоходства. По двум номинациям – «Лучший в море» и «Инновационное решение» – было получено 111 заявок, их оценивали 23 приглашенных эксперта. Победителей в каждой номинации определяет Экспертный совет. 23 и 24 сентября лучшие проекты участников будут презентованы на стенде «Территория инноваций – практикум будущего» в павильоне G, где также будут размещены экспонаты и фотовыставка конкурсантов.

Деловая программа «НЕВА 2025» включает пленарное заседание «Морская отрасль России: инновации и конкурентоспособность в условиях нового миропорядка», тематические конференции, круглые столы, семинары и другие дискуссионные форматы. Особого внимания заслуживают мероприятия, приуроченные к празднованию 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути. В рамках этого значимого события планируется проведение процедуры гашения марки, символизирующей важность и историческую значимость СМП. Под эгидой Госкорпорации «Росатом» готовится масштабная конференция «Пять веков Севморпути: историческое наследие и потенциал национальной транспортной артерии», посвященная итогам и планам развития СМП как глобального маршрута по доставке транзитных грузов из Азии в Европу. Также будет работать бизнес-зал «Арктический».

В рамках выставочной программы Объединенная судостроительная корпорация представит масштабную экспозицию на центральной линии павильона F, в Пассаже будет располагаться организованная корпорацией фотовыставка. Одним из заметных событий станет бизнес-завтрак на тему «Будущее судостроения: взгляд за горизонт». Приглашенные участники смогут более подробно узнать о долгосрочной стратегии развития ОСК до 2036 года и представить коллегам возможные сценарии развития своих предприятий. Под эгидой ОСК также пройдет День поставщика, в рамках которого запланирована панельная дискуссия с рассмотрением ключевых проблем применения отечественного судостроительного оборудования в процессе строительства и ремонта гражданских судов на предприятиях ОСК.

Приморский край выступит в эксклюзивном статусе «Регион-партнер» выставки «НЕВА 2025». На коллективном стенде Приморья как главных морских ворот России в АТР будут представлены 10 ведущих предприятий региона: Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, Находкинский судоремонтный завод, Русская Рыбопромышленная Компания, «ЭлКор», «Дальверфь», Русская судостроительная компания, «Аскольд», «Бриз», «Морское снабжение» и компания «Союз-ремонт».

Кроме того, участников «НЕВЫ 2025» ждет насыщенная культурная программа. В официальный день открытия выставки состоится грандиозный гала-ужин с награждением партнеров и вручением премии «Морской Олимп». Для делегатов будут организованы бизнес-экскурсии на ведущие предприятия Санкт-Петербурга, такие как Средне-Невский судостроительный завод – лидер отечественного композитного судостроения, Балтийский завод – одно из старейших судостроительных предприятий России, СЗ «Северная верфь», Центр технологии судостроения и судоремонта, Крыловский государственный научный центр и НПК «Морсвязьавтоматика». Также готовится спортивная программа.

В рамках выставки будет представлена экспозиция Центра импортозамещения и локализации в судостроении. Проект организован при поддержке Минпромторга России и Центра импортозамещения и локализации судового оборудования АО «ЦНИИ «Курс». Уже несколько лет российская морская отрасль активно перестраивает производственные цепочки, ориентируясь на отечественные решения. На стенде Центра будет представлено судовое оборудование НПО «ЭНТ-Технология УФ», ГК «Примсети», «Хорайзн», Курского электроаппаратного завода и завода «Фиолент», которое полностью замещает конкретные иностранные аналоги.

Уникальной платформой для популяризации профессий в российской морской отрасли на выставке «НЕВА 2025» станет Центр развития карьеры, который позволит потенциальным кандидатам встретиться с работодателями из числа ведущих судостроительных и судоходных компаний, заинтересованных в поиске квалифицированных специалистов.

По традиции последний день выставки будет посвящен молодежи и подрастающему поколению. С 2021 года на площадке «НЕВЫ» совместно с Молодежным морским советом Санкт-Петербурга успешно проводится Молодежный день. Hh.ru выступит партнером Центра развития карьеры и партнером карьерного трека Молодежного морского форума. 25 сентября в рамках деловой программы «НЕВЫ 2025» команда hh проведет круглый стол «Работа с HR-брендом в судостроении: кросс-отраслевая конкуренция, точки роста, успешные примеры». Днем позже, 26 сентября, в солокации с выставкой «НЕВА 2025» впервые состоится Молодежный морской форум. Ожидается более 2000 будущих молодых специалистов из высших и средних профессиональных учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров для морской отрасли.

Центр развития карьеры станет уникальной платформой для популяризации профессий в российской морской отрасли. Молодые специалисты смогут напрямую встретиться с работодателями, получить консультацию экспертов hh о трудоустройстве. Также на объединенном стенде работодателей «Центр развития карьеры» все дни выставки будет проходить ярмарка вакансий от ведущих компаний отрасли.

Таким образом, «НЕВА 2025» обещает стать одним из самых ярких и значимых событий для морской индустрии. Это уникальная возможность для демонстрации новейших разработок, расширения деловых связей, обмена опытом и идеями. Организаторы приглашают профессионалов отрасли стать частью этого масштабного мероприятия и внести свой вклад в развитие судостроения и судоходства.

Подробная информация о выставке и регистрация участников доступны на официальном сайте https://www.nevainter.com.

Реклама. ООО «НЕВА-Интернэшнл». ERID:2SDnjefiyw4