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I Международный контейнерный конгресс TransNova 2025
17.01.2025

I Международный контейнерный конгресс TransNova 2025

    • 27 февраля 2025 г., Сочи, отель Grand Karat Sochi 5*

    I Международный контейнерный конгресс TransNova 2025

    В программе конгресса:

    1. Выступления аналитиков и экспертов в области логистики и контейнерных перевозок.
    2. Нетворкинг-сессии для создания новых деловых связей.
    3. Интересные доклады от ведущих специалистов в области контейнерных перевозок.
    4. Дискуссии на актуальные темы, касающиеся логистики и транспорта.

    Отрасль контейнерных перевозок находится на пороге значительных преобразований в 2025 году. Решая эти проблемы с помощью стратегических инвестиций, партнерских отношений и инновационных путей, компании могут оставаться на шаг впереди и раскрывать весь потенциал новых технологий.

    Ключевые темы для обсуждения:

    — Умные порты: революция в обработке грузов;

    — Новые сервисы, игроки, участники в морских контейнерных перевозках, проблемы и способы их преодоления;

    — Влияние экономических санкций на транспортную систему РФ;

    — Развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры для устранения «барьерных мест» международных транспортных коридоров;

    — Развитие трансевразийских маршрутов: приоритетные векторы;

    — Обеспечение бесперебойной организации мультимодальных контейнерных перевозок;

    — Запуск новых контейнерных сервисов;

    — Контейнерная логистика зерновых грузов;

    — Технико-технологические решения для обеспечения вывоза экспортного контейнеропотока железнодорожным транспортом из морских портов Дальнего Востока.

     

    Для получения дополнительной информации и регистрации, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 9183 69 7 555.

    Воспользуйтесь шансом стать частью этого масштабного события!

     


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