27 февраля 2025 г., Сочи, отель Grand Karat Sochi 5*

I Международный контейнерный конгресс TransNova 2025

В программе конгресса:

Выступления аналитиков и экспертов в области логистики и контейнерных перевозок. Нетворкинг-сессии для создания новых деловых связей. Интересные доклады от ведущих специалистов в области контейнерных перевозок. Дискуссии на актуальные темы, касающиеся логистики и транспорта.

Отрасль контейнерных перевозок находится на пороге значительных преобразований в 2025 году. Решая эти проблемы с помощью стратегических инвестиций, партнерских отношений и инновационных путей, компании могут оставаться на шаг впереди и раскрывать весь потенциал новых технологий.

Ключевые темы для обсуждения:

— Умные порты: революция в обработке грузов;

— Новые сервисы, игроки, участники в морских контейнерных перевозках, проблемы и способы их преодоления;

— Влияние экономических санкций на транспортную систему РФ;

— Развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры для устранения «барьерных мест» международных транспортных коридоров;

— Развитие трансевразийских маршрутов: приоритетные векторы;

— Обеспечение бесперебойной организации мультимодальных контейнерных перевозок;

— Запуск новых контейнерных сервисов;

— Контейнерная логистика зерновых грузов;

— Технико-технологические решения для обеспечения вывоза экспортного контейнеропотока железнодорожным транспортом из морских портов Дальнего Востока.

Для получения дополнительной информации и регистрации, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 9183 69 7 555.

Воспользуйтесь шансом стать частью этого масштабного события!