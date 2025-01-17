27 февраля 2025 г., Сочи, отель Grand Karat Sochi 5*
I Международный контейнерный конгресс TransNova 2025
В программе конгресса:
- Выступления аналитиков и экспертов в области логистики и контейнерных перевозок.
- Нетворкинг-сессии для создания новых деловых связей.
- Интересные доклады от ведущих специалистов в области контейнерных перевозок.
- Дискуссии на актуальные темы, касающиеся логистики и транспорта.
Отрасль контейнерных перевозок находится на пороге значительных преобразований в 2025 году. Решая эти проблемы с помощью стратегических инвестиций, партнерских отношений и инновационных путей, компании могут оставаться на шаг впереди и раскрывать весь потенциал новых технологий.
Ключевые темы для обсуждения:
— Умные порты: революция в обработке грузов;
— Новые сервисы, игроки, участники в морских контейнерных перевозках, проблемы и способы их преодоления;
— Влияние экономических санкций на транспортную систему РФ;
— Развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры для устранения «барьерных мест» международных транспортных коридоров;
— Развитие трансевразийских маршрутов: приоритетные векторы;
— Обеспечение бесперебойной организации мультимодальных контейнерных перевозок;
— Запуск новых контейнерных сервисов;
— Контейнерная логистика зерновых грузов;
— Технико-технологические решения для обеспечения вывоза экспортного контейнеропотока железнодорожным транспортом из морских портов Дальнего Востока.
Для получения дополнительной информации и регистрации, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 9183 69 7 555.
Воспользуйтесь шансом стать частью этого масштабного события!