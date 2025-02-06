Железнодорожные контейнеры, январь 2025: рост почти на 10%

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь 2025 года составили 682,3 тыс. TEU, на 9,8% больше показателя аналогичного месяца прошлого года.

В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 253,8 тыс. TEU – на 0,5% меньше, чем за январь 2024 года.

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения достигло 490,1 тыс. TEU – на 10,8% больше, чем за первый месяц прошлого года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 7,1 млн тонн, на 10% больше, чем годом ранее.

По данным РЖД, самая высокая динамика отмечена в перевозках продуктов перемола – рост в 1,5 раза до 37,6 тыс. TEU, каменного угля – на 35,3% до 1,5 тыс. TEU, автомобилей и комплектующих – на 33,8% до 42,3 тыс. TEU, цветных металлов – на 30,9% до 13,7 тыс. TEU и зерна – на 28,1% до 16,5 тыс. TEU.

Заметный рост в процентном отношении отмечается в перевозках метизов – на 19,5% до 40 тыс. TEU, промышленных товаров – на 18% до 39,6 тыс. TEU, машин, станков и оборудования – на 15,9% до 22,2 тыс. TEU, бумаги – на 13,9% до 35,1 тыс. TEU.

Увеличились также объемы перевозки в контейнерах черных металлов – на 10% до 19,4 тыс. TEU, химических и минеральных удобрений – на 8,1% до 44 тыс. TEU, мяса и масла животных – на 3,4% до 1,8 тыс. TEU, лесных грузов – на 1,5% до 42,4 тыс. TEU, остальных продовольственных товаров – на 5,1% до 22,8 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 5,2% до 17,9 тыс. TEU.

По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

Перевозки в контейнерах рыбы снизились на 23,1% до 2,1 тыс. TEU, цветной руды и серного сырья – на 17,2% до 2,4 тыс. тонн, строительных грузов – на 15,55 до 16,2 тыс. TEU, картофеля, овощей и фруктов – на 14,1% до 0,9 тыс. TEU, нефти и нефтепродуктов- на 10% до 6,7 тыс. TEU.

Фото: РЖД