Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 в деталях
28.05.2025

Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 вырос на 10,1%

    • В апреле 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя апреля 2024 года на 10,1%.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 вырос на 10,1%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 6,4%. Импорт составил на 24,8% больше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 4,6%.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2025 года составляла 35%.

    Груженых контейнеров было обработано на 6,9% больше, чем в апреле 2024 года. Из общего объема груженых 16,9% приходилось на рефконтейнеры, 83,1% – на сухие.

    52,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 27,2% – в экспорте, 20,5% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 18,1%.

    В апреле 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 85,7%, Калининград обработал 13,1%, на Усть-Лугу приходилось 1,2%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.04.2025
    Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2025: снизилась перевалка угля и кокса
    Экспорт сократился на 9%, каботаж – на 9,3%.
    2025Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    15.04.2025
    Первое в этом году банкротство на контейнерном рынке
    На банкротство подала сингапурская линия 
    2025БанкротствоКонтейнерная линияСингапур
    0
    18.04.2025
    Все порты Финляндии, 2 месяца 2025
    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первых двух месяцев 2025 года составил 236,7 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотФинляндия
    0
    14.04.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2025
    Топливо продолжает дешеветь.
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    12.05.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 19 неделя, 2025
    Динамики ставок не наблюдается
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    11.03.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 11 неделя 2025
    Топливо продолжает дешеветь
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.05.2025 Новый поезд Ухань – Поти / Тбилиси
    28.05.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 вырос на 10,1%
    27.05.2025 Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2025
    27.05.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 в деталях
    27.05.2025 ONE уходит за новостроями в Южную Корею
    26.05.2025 Контейнеровоз MSC с опасным грузом затонул у восточного побережья Индии
    Госрегулирование Показать всё
    27.05.2025 Назначен и.о. начальника Сочинской таможни
    23.05.2025 Продлен режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров
    23.05.2025 Как обжаловать решение таможенных органов
    19.05.2025 Назначения в ФТС
    19.05.2025 В.Путин поручил определить инфраструктурного оператора Трансарктического коридора
    16.05.2025 Назначение в ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •