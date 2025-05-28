Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 вырос на 10,1%

В апреле 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя апреля 2024 года на 10,1%.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 6,4%. Импорт составил на 24,8% больше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 4,6%.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2025 года составляла 35%.

Груженых контейнеров было обработано на 6,9% больше, чем в апреле 2024 года. Из общего объема груженых 16,9% приходилось на рефконтейнеры, 83,1% – на сухие.

52,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 27,2% – в экспорте, 20,5% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 18,1%.

В апреле 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 85,7%, Калининград обработал 13,1%, на Усть-Лугу приходилось 1,2%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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