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Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в мае 2025 в деталях
30.06.2025

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в мае 2025: выросла перевалка черных металлов

    • В мае 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 7,6% относительно показателя мая прошлого года.

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    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в мае 2025: выросла перевалка черных металлов

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 66,2% всех грузов, сократился относительно показателя аналогичного месяца 2024 года на 14,2%. В каботаже было перевалено на 47,6% меньше, чем годом ранее. Транзит вырос на 23,5%, импорт составил – на 24%.

    В мае этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,5%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В мае 2025 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 37,8% и 17,7% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 10,3%, на уголь и кокс – 9,6%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла в 3,3 раза. Прочих навалочных грузов было обработано на 82,1% больше, чем в мае 2024 года, оборот черных металлов увеличился на 63,9%.

    Наиболее значительно, на 61,2% снизилась перевалка зерна. Пищевого налива перевалили на 31,2% меньше, чем в мае 2024 года, прочих насыпных грузов обработали на 26% меньше.

    В мае 2025 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 66,1% доля порта Тамань была 9,5%, Туапсе – 9,4%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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