«Шиппинг- вояж 2025» — в рамках новой серии деловых мероприятий на борту теплохода соберутся профессионалы транспорта и логистики для общения и профессионального диалога в непринужденной атмосфере прогулки по Неве.
Дата и место: 28 мая 2025 г., Санкт-Петербург, теплоход Москва 73
Организаторы: ВИВА КОНСАЛТ, ЮФ «Ремеди»
Регламент: 11:00-16:00
В программе мероприятия:
Официальная часть, выступления с докладом ведущих экспертов отрасли:
- Шиппинг и фрахт 2025: тенденции, номенклатура грузов и динамика фрахтовых ставок.
- Проблематика направлений грузоперевозок.
- На волнах продолжающихся санкций: расчеты и документооборот.
- Риски и морское право в новых реалиях: защита интересов участников рынка.
- Оптимизация транспортной деятельности на стыке модальностей.
Неформальная часть:
- Фуршет
- Музыка, свободное общение
- Прекрасные виды города на Неве
Участники: порты, терминалы, стивидорные компании, экспедиторы, логистические компании, судостроители, грузовладельцы, судовладельцы, жд операторы, профильные ассоциации, инвестиционные компании, государственные органы и местные администрации.
Оргкомитет:
— по вопросам участия и рекламы:
ООО «ВИВА КОНСАЛТ», тел. многоканальный: +7(958)19-77-503 (при наборе не меняйте +7 на 8),
-по вопросам выступления с докладом:
+7 (906) 01-01-829 (в WhatsApp)
эл. почта: info@vivaconsult.ru
сайт: https://vivaconsult.ru/conferences/shipvoyage25/
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