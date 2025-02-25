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Шиппинг- вояж 2025
25.02.2025

Шиппинг- вояж 2025

    • «Шиппинг- вояж 2025» — в рамках новой серии деловых мероприятий на борту теплохода соберутся профессионалы транспорта и логистики для общения и профессионального диалога в непринужденной атмосфере прогулки по Неве.

    Дата и место: 28 мая 2025 г., Санкт-Петербург, теплоход Москва 73

    Организаторы: ВИВА КОНСАЛТ, ЮФ «Ремеди»

    Регламент: 11:00-16:00

    В программе мероприятия:

    Официальная часть, выступления с докладом ведущих экспертов отрасли:

    • Шиппинг и фрахт 2025: тенденции, номенклатура грузов и динамика фрахтовых ставок.
    • Проблематика направлений грузоперевозок.
    • На волнах продолжающихся санкций: расчеты и документооборот.
    • Риски и морское право в новых реалиях: защита интересов участников рынка.
    • Оптимизация транспортной деятельности на стыке модальностей.

    Неформальная часть:

    • Фуршет
    • Музыка, свободное общение
    • Прекрасные виды города на Неве

    Участники: порты, терминалы, стивидорные компании, экспедиторы, логистические компании, судостроители, грузовладельцы, судовладельцы, жд операторы, профильные ассоциации, инвестиционные компании, государственные органы и местные администрации.

     

    Оргкомитет:

    — по вопросам участия и рекламы:

    ООО «ВИВА КОНСАЛТ», тел. многоканальный: +7(958)19-77-503 (при наборе не меняйте +7 на 8),

    -по вопросам выступления с докладом:

    +7 (906) 01-01-829 (в WhatsApp)

    эл. почта: info@vivaconsult.ru

    сайт: https://vivaconsult.ru/conferences/shipvoyage25/

     

    Реклама. ООО «ВИВА КОНСАЛТ». ERID: 2SDnjdq2ouW

     


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