«Шиппинг- вояж 2025» — в рамках новой серии деловых мероприятий на борту теплохода соберутся профессионалы транспорта и логистики для общения и профессионального диалога в непринужденной атмосфере прогулки по Неве.

Дата и место: 28 мая 2025 г., Санкт-Петербург, теплоход Москва 73

Организаторы: ВИВА КОНСАЛТ, ЮФ «Ремеди»

Регламент: 11:00-16:00

В программе мероприятия:

Официальная часть, выступления с докладом ведущих экспертов отрасли:

Шиппинг и фрахт 2025: тенденции, номенклатура грузов и динамика фрахтовых ставок.

Проблематика направлений грузоперевозок.

На волнах продолжающихся санкций: расчеты и документооборот.

Риски и морское право в новых реалиях: защита интересов участников рынка.

Оптимизация транспортной деятельности на стыке модальностей.

Неформальная часть:

Фуршет

Музыка, свободное общение

Прекрасные виды города на Неве

Участники: порты, терминалы, стивидорные компании, экспедиторы, логистические компании, судостроители, грузовладельцы, судовладельцы, жд операторы, профильные ассоциации, инвестиционные компании, государственные органы и местные администрации.

Оргкомитет:

— по вопросам участия и рекламы:

ООО «ВИВА КОНСАЛТ», тел. многоканальный: +7(958)19-77-503 (при наборе не меняйте +7 на 8),

-по вопросам выступления с докладом:

+7 (906) 01-01-829 (в WhatsApp)

эл. почта: info@vivaconsult.ru

сайт: https://vivaconsult.ru/conferences/shipvoyage25/

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