Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новые спикеры «ShippingRU 2025: контейнеры»
04.03.2025

Новые спикеры «ShippingRU 2025: контейнеры»

    • 27 марта в Санкт-Петербурге в программе транспортной конференции

    «ShippingRU 2025: контейнеры» выступят спикеры из компаний:

    ГК «Росатом», FESCO, Северо-Западное таможенное управление, Новоморснаб, Газпромбанк, TMBCL, ГТК «Русмарин», SeaNews, GEFCO Россия, Морстройтехнология, C-Shipping, БазисПорт, Приволжская дирекция по управлению, ЦДУ ТСК РЖД, Новик Лайн, SASCO Logistics, ЮФ Ремеди.

    Организатор: «ВИВА КОНСАЛТ»

    На конференции «ShippingRU 2025: контейнеры» эксперты поделятся фактами и обменяются профессиональными мнениями о тенденциях развития морских и жд контейнерных перевозок в России, опытом оптимизации логистики. Кроме того, делегаты смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

    Среди основных вопросов конференции:

    • Конъюнктура рынка контейнерных перевозок.
    • Проблематика и узкие места основных маршрутов: Дальний Восток, Балтика, Азово-Черноморский бассейн, МТК «Север-Юг», Севморпуть.
    • Морские перевозки. Развитие портовой инфраструктуры.
    • Развитие линейного судоходства.
    • ЖД логистика. Работа операторов в новых реалиях.
    • Транспортно-логистические центры и СЭЗ.
    • Экономика контейнерной логистики и антикризисные стратегии.

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по тел. +7 (958) 197-75-03 (многоканальный, набирайте +7), либо по адресу info@vivaconsult.ru

    Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.02.2025
    Российско-китайская логистическая конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ
    17 марта в Москве пройдет первая российско-китайская логистическая конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ.
    #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИИнфраньюсКонференция
    0
    10.01.2025
    7-я Транспортная конференция «ShippingRU 2025»
    27 марта 2025 года в Санкт-Петербурге
    Viva ConsultКонтейнерыКонференцияРемеди
    0
    11.02.2025
    Спикеры «ShippingRU 2025: контейнеры»
    На конференции «ShippingRU 2025: контейнеры» эксперты поделятся фактами и обменяются профессиональными мнениями о тенденциях развития морских и жд контейнерных перевозок в России, опытом оптимизации логистики.
    Viva ConsultКонтейнерыКонференция
    0
    17.01.2025
    I Международный контейнерный конгресс TransNova 2025
    27 февраля 2025 г., Сочи, отель Grand Karat Sochi 5*
    Контейнерные перевозкиКонференция
    0
    10.01.2025
    IV Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2025»
    Дата и место проведения: 23-24 апреля 2025, Астрахань, ГК «Маринс Гранд Отель Астрахань»
    АстраханьВива КонсалтКаспийКонференция
    0
    13.02.2025
    IХ Ежегодная международная конференция «Логистика химической промышленности» CHEMICAL SC-2025
    Уважаемые коллеги! Партнеры!  24 апреля  2025 в г. Москве, в Отеле Золотое Кольцо (ул. […]
    Конференцияхимическая продукция
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.03.2025 OVP Shipping возобновляет прямой сервис из Китая на Калининград
    04.03.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2025 в деталях
    04.03.2025 CMA CGM заказал полностью электрический контейнеровоз
    03.03.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2025
    03.03.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2025 снизился на 2,5%
    28.02.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 9 неделя 2025
    Госрегулирование Показать всё
    04.03.2025 Литва требует декларировать топливо в баках грузовиков
    03.03.2025 Назначение в ФТС
    28.02.2025 Правительство ограничило экспорт бензина
    26.02.2025 Совфед разработал документ по укомплектованности судовых аптечек
    20.02.2025 О проведении водолазных осмотров судов и не только
    20.02.2025 Первые результаты проверки танкерного флота будут готовы в мае
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •