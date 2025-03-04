Новые спикеры «ShippingRU 2025: контейнеры»

27 марта в Санкт-Петербурге в программе транспортной конференции

«ShippingRU 2025: контейнеры» выступят спикеры из компаний:

ГК «Росатом», FESCO, Северо-Западное таможенное управление, Новоморснаб, Газпромбанк, TMBCL, ГТК «Русмарин», SeaNews, GEFCO Россия, Морстройтехнология, C-Shipping, БазисПорт, Приволжская дирекция по управлению, ЦДУ ТСК РЖД, Новик Лайн, SASCO Logistics, ЮФ Ремеди.

Организатор: «ВИВА КОНСАЛТ»

На конференции «ShippingRU 2025: контейнеры» эксперты поделятся фактами и обменяются профессиональными мнениями о тенденциях развития морских и жд контейнерных перевозок в России, опытом оптимизации логистики. Кроме того, делегаты смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

Среди основных вопросов конференции:

Конъюнктура рынка контейнерных перевозок.

Проблематика и узкие места основных маршрутов: Дальний Восток, Балтика, Азово-Черноморский бассейн, МТК «Север-Юг», Севморпуть.

Морские перевозки. Развитие портовой инфраструктуры.

Развитие линейного судоходства.

ЖД логистика. Работа операторов в новых реалиях.

Транспортно-логистические центры и СЭЗ.

Экономика контейнерной логистики и антикризисные стратегии.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по тел. +7 (958) 197-75-03 (многоканальный, набирайте +7), либо по адресу info@vivaconsult.ru

Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!