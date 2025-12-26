V Юбилейный Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2026» —

мероприятие, посвященное актуальным вопросам грузоперевозок по транспортному коридору «Север-Юг» и сопредельным маршрутам.

Организаторы: ВИВА КОНСАЛТ, Ассоциация «Афанасий Никитин»

Дата и место проведения: 15-16 апреля 2026, Астрахань, ГК «Маринс Гранд Отель Астрахань»

МТК «Север-Юг»- стратегически важный и популярный транспортный маршрут, но несмотря на это многие инфраструктурные вопросы и вопросы оптимизации трансграничных грузоперевозок по этому коридору так и остаются нерешенными.

Широкие транспортные и торговые перспективы дружественного Востока не всегда дают бизнесу ожидаемую прибыль, а порой, как было в 2025 году, даже ставят логистические компании на порог рентабельности за счет подводных камней в виде неожиданно устанавливаемых пошлин и квот, ограничений в доступности флота и подвижного состава, сложностей в документообороте и проведении расчетов со странами Центральной Азии.

Эти и другие вопросы будут обсуждаться на уже V Юбилейном Международном форуме «Транспортная логистика Каспийского региона».

На форуме ожидается 250+ делегатов: в одной локации вы встретите всех, кто необходим для успешной работы логистики— представителей портов, терминалов, стивидорных компаний, экспедиторов, логистических компаний, грузовладельцев, судовладельцев, судостроителей, жд операторов, автоперевозчиков, профильных ассоциаций, инвестиционных компаний, государственных органов, местных администраций и др. сопутствующих сегментов отрасли.

Программа форума:

15 апреля запланированы деловые экскурсии (по предварительной записи).

16 апреля в программе форума ожидаются доклады профессионалов транспортной отрасли: представителей частного бизнеса, профильных ассоциаций и госорганов.

В завершение пленарного дня – АФТЕРПАТИ, отличная развлекательная программа и неформальное общение с коллегами по «цеху».

Среди основных вопросов форума:

Транспортно-логистический потенциал Каспийского региона.

Конъюнктура фрахтового рынка и основные грузопотоки региона.

Новые ветки маршрута — перспективы и возможности.

Портовые мощности: пропускная способность.

Логистические центры и ОЭЗ в рамках МТК «Север-Юг».

Железнодорожная логистика в регионе.

Грузовая база и судоходство на Волге. Инфраструктурные ограничения и рентабельность грузоперевозок.

Особенности и риски маршрута, возможные решения.

Получить подробную информацию об условиях участия в форуме можно по тел. +7 (958) 197-75-03, либо по адресу info@vivaconsult.ru

Cайт: https://vivaconsult.ru/conferences/caspian2026/

Будем рады видеть Вашу компанию среди участников форума!

