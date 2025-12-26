Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
V Юбилейный Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2026»
26.12.2025

V Юбилейный Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2026»

    • V Юбилейный Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2026»

    мероприятие, посвященное актуальным вопросам грузоперевозок по транспортному коридору «Север-Юг» и сопредельным маршрутам.

    Организаторы: ВИВА КОНСАЛТ, Ассоциация «Афанасий Никитин»

    Дата и место проведения: 15-16 апреля 2026, Астрахань, ГК «Маринс Гранд Отель Астрахань»

    МТК «Север-Юг»- стратегически важный и популярный транспортный маршрут, но несмотря на это многие инфраструктурные вопросы и вопросы оптимизации трансграничных грузоперевозок по этому коридору так и остаются нерешенными.

    Широкие транспортные и торговые перспективы дружественного Востока не всегда дают бизнесу ожидаемую прибыль, а порой, как было в 2025 году, даже ставят логистические компании на порог рентабельности за счет подводных камней в виде неожиданно устанавливаемых пошлин и квот, ограничений в доступности флота и подвижного состава, сложностей в документообороте и проведении расчетов со странами Центральной Азии.

    Эти и другие вопросы будут обсуждаться на уже V Юбилейном Международном форуме «Транспортная логистика Каспийского региона».

    На форуме ожидается 250+ делегатов: в одной локации вы встретите всех, кто необходим для успешной работы логистики— представителей портов, терминалов, стивидорных компаний, экспедиторов, логистических компаний, грузовладельцев, судовладельцев, судостроителей, жд операторов, автоперевозчиков, профильных ассоциаций, инвестиционных компаний, государственных органов, местных администраций и др. сопутствующих сегментов отрасли.

    Программа форума:

    15 апреля запланированы деловые экскурсии (по предварительной записи).

    16 апреля в программе форума ожидаются доклады профессионалов транспортной отрасли: представителей частного бизнеса, профильных ассоциаций и госорганов.

    В завершение пленарного дня – АФТЕРПАТИ, отличная развлекательная программа и неформальное общение с коллегами по «цеху».

    Среди основных вопросов форума:

    • Транспортно-логистический потенциал Каспийского региона.
    • Конъюнктура фрахтового рынка и основные грузопотоки региона.
    • Новые ветки маршрута — перспективы и возможности.
    • Портовые мощности: пропускная способность.
    • Логистические центры и ОЭЗ в рамках МТК «Север-Юг».
    • Железнодорожная логистика в регионе.
    • Грузовая база и судоходство на Волге. Инфраструктурные ограничения и рентабельность грузоперевозок.
    • Особенности и риски маршрута, возможные решения.

    Получить подробную информацию об условиях участия в форуме можно по тел. +7 (958) 197-75-03, либо по адресу info@vivaconsult.ru

    Cайт: https://vivaconsult.ru/conferences/caspian2026/

    Будем рады видеть Вашу компанию среди участников форума!

    Реклама. ООО «ВИВА КОНСАЛТ». ERID:2SDnjcJwsxk


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.11.2025
    Конференция «Логистика готовых автомобилей 2025»
    20 ноября 2025г. в Москве прошла третья конференция «ЛОГИСТИКА ГОТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ».
    АвтологистикаВива КонсалтКонференция
    0
    10.01.2025
    IV Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2025»
    Дата и место проведения: 23-24 апреля 2025, Астрахань, ГК «Маринс Гранд Отель Астрахань»
    АстраханьВива КонсалтКаспийКонференция
    0
    25.04.2025
    IV Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона»
    23-24 апреля 2025г. в Астрахани прошел IV Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона».
    АстраханьВива КонсалтКаспий
    0
    04.09.2025
    VII Международная конференция «ТрансКонт 2025»: Определяя будущее контейнерной логистики в России
    Конференция пройдет 9-10 декабря в Москве, в современном Конгресс-Холле Инфопространство.
    КонференцияТрансКонт
    0
    12.05.2025
    О региональных квотах на зерновые, поставках пшеницы в Иран через Астрахань и просадке по зерну
    Уже более 10 лет пшеница через Астрахань практически не идет, а раньше была.
    АстраханьЗерновые грузыКаспийквоты
    0
    10.01.2025
    7-я Транспортная конференция «ShippingRU 2025»
    27 марта 2025 года в Санкт-Петербурге
    Viva ConsultКонтейнерыКонференцияРемеди
    0


  •  

    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    AI-агент забирает на себя 80% рутины в логистике.
    24/7 без выходных Ответ за 1 сек Интеграция ERP
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.12.2025 Контейнерный сервис из Чехова на Дальний Восток
    26.12.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 52, 2025
    26.12.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2025 в деталях
    25.12.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    25.12.2025 ONE покупает долю в Даляне
    25.12.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2025 снизился на 11,8%
    Госрегулирование Показать всё
    25.12.2025 1,36 миллиарда на строительство рыбопромыслового флота
    23.12.2025 Назначена начальник Крымской таможни
    23.12.2025 Утверждена Концепция научно-технологического развития транспортной системы
    23.12.2025 Электронная очередь на прохождение таможни в МАПП Забайкальск
    22.12.2025 Итоги совещания по развитию Трансарктического транспортного коридора
    22.12.2025 Квота на вывоз риса в 2026 году
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •