III конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2025» состоится 21 октября 2025 года в г. Санкт-Петербург в Конгресс-центре «ПЕТРОКОНГРЕСС».

Организатор мероприятия: компания «ВИВА КОНСАЛТ».

Генеральный спонсор: ПСК ГЕОДОР

Спонсор сессии: Велар

Официальное издание: газета «Транспорт России»

Юридический партнер: Юридическая фирма «Ремеди»

Экономический рост России все сильнее зависит от мощности и технологичности ее морских портов. Глобальные изменения и возросшие внешнеэкономические нагрузки создают новые вызовы, ответом на которые становятся модернизация терминалов, наращивание мощностей и цифровые инновации. Они напрямую определяют эффективность экспортно-импортных операций и распределение грузопотоков внутри страны.

Еще совсем недавно технологическая база российских портов и терминалов формировалась за счет импортного оборудования и техники, а сегодня отечественные производители и компании дружественных стран активно локализуют производство критически важного оборудования, создав полный цикл собственных инженерных решений и разработок.

Ключевые аспекты этой трансформации будут обсуждаться на конференции «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов 2025».

В программе мероприятия – доклады о новых и уже реализованных проектах, лучшие отраслевые кейсы, диалог о вызовах и решениях для стивидоров и операторов терминалов, а также практический опыт подрядчиков по модернизации.

Основные вопросы программы:

Портовые мощности Российской Федерации. Драйверы роста перевалки и развития портовой инфраструктуры.

Гидротехническое строительство и дноуглубление.

Модернизация портов и терминалов.

Инновационные технологии и оборудование для портов. Отечественные проекты, импортозамещение.

Порт как мультимодальный транспортный узел.

Государственно-частное партнерство в портовой отрасли.

У участников конференции также есть возможность совместно с партнером АО «ПОДВОДСЕРВИССТРОЙ» отправиться на экскурсию в культурно-исторический центр «Парусник Полтава» и ознакомиться с деталями строительства этого объекта.

Экскурсия пройдет 22 октября.

Обращаем внимание! В связи с ограниченным количеством мест, от одной компании на экскурсию допускается только один участник.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции Вы можете у наших консультантов по тел. +7(958)19-77-503, либо, направив письмо на info@vivaconsult.ru

Реклама. ООО «ВИВА КОНСАЛТ». ERID:2SDnjdBrnT8